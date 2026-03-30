Frente común por el nudo Mudéjar: el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos afectados exigen "alternativas" al Miteco y a Endesa

El Gobierno de Aragón y los ayuntamientos afectados por el recorte de las previsiones en torno al nudo Mudéjar, que han provocado que Endesa (a través de su filial de renovables Enel) reduzca a una quinta parte su macroplan energético, irán de la mano en un frente común en el que exigirán explicaciones tanto a la eléctrica como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Ese es el mensaje que han trasladado tanto el Ejecutivo autonómico como las entidades locales, encabezadas por el Ayuntamiento de Andorra, tras una reunión celebrada este lunes en el Pignatelli, en la que estaban los primeros ediles de Alcorisa, La Puebla de Híjar, Ariño, Samper de Calanda, Albalate, Alcañiz e Híjar, además del de Jatiel de forma telemática.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha destacado ese "criterio de unidad" tras el encuentro, aunque teniendo en cuenta que el impacto del tijeretazo a las previsiones de finales de 2022, cuando se adjudicó el nudo Mudéjar a Enel Green Power, "puede ser de diferente grado en cada uno de los municipios, pero sin duda afecta a todos y cada uno de ellos". "Y nosotros lo elevamos también al conjunto de la provincia de Teruel y de todo Aragón, porque se trata de un proyecto estratégico para reindustrializar una zona estratégica que históricamente ha dependido del carbón", ha añadido la dirigente popular.

Es por ello que, como han sostenido tanto Vaquero como Rafael Guía, alcalde socialista de Andorra, "es necesario que se ofrezcan alternativas". Es por ello que la DGA, al igual que ya hizo la pasada semana con el Miteco, va a solicitar formalmente un encuentro con Endesa para que justifique su decisión, atendiendo así a la petición de los diferentes alcaldes. Vaquero ha reincidido en que, en el caso del ministerio, van a exigir que la capacidad que no se utilice en el nudo Mudéjar (más de 400 megavatios de los 1.200 que se contemplaron en su día) pueda aprovecharse para "otros proyectos industriales y tecnológicos". "Creemos que hay margen de maniobra y ahí es donde va a concentrarse la reivindicación del Gobierno de Aragón", ha añadido.

"Lo que no puede ser es que una declaración ambiental tarde más de tres años", ha lamentado por su parte Guía, quien señala del mismo modo a Endesa y le pide que no haga el recorte aún mayor, ya que la compañía energética, con capital mayoritariamente público pero italiano, asegura que, con el informe provisional (hasta junio no será definitivo) solo podría desarrollar algo más de 400 MW. "A Enel hay que exigirle que cumpla con sus compromisos", ha añadido a ese respecto la vicepresidenta en funciones.

Por contextualizar, pese a que el nudo tenía 1.200 MW de capacidad, la eléctrica planteó para ganar la licitación un mix energético que le permitía elevar esa cifra hasta los 1.800 MW, con un plan de acompañamiento que prometía 1.500 millones de inversión y 500 empleos estables en varias industrias asociadas a la producción renovable. Con todo, Vaquero ha señalado que el "retraso de seis años", desde el cierre de la central térmica de Andorra, ya es "irrecuperable", por lo que espera que el Miteco acceda a reunirse para poder abordar posibles soluciones.

Reunión entre Andorra y el Miteco

Precisamente, este martes el alcalde de Andorra, Rafael Guía, se desplazará a Madrid este martes para reunirse con Judith Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa, que depende del ministerio, para conocer su versión. "Tenemos que ser exigentes porque somos actores perjudicados y lo que tenemos que pedir, tanto al ministerio como a Endesa, es que aclaren todos los aspectos de lo que está pasando, para tener información fidedigna y reclamar en consecuencia", ha aseverado el regidor andorrano.

Varios alcaldes, antes de la reunión en el Pignatelli. / Jaime Galindo

Además, ha deslizado que Enel, en el momento en el que presentó el proyecto, "ya sabía a lo que se iba a enfrentar", en referencia a que la declaración ambiental se centra sobre todo en las afecciones a determinadas especies protegidas y a espacios naturales donde se ubicaban los emplazamientos que planteó la filial de Endesa en su proyecto.

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Por último, Guía ha reseñado que "lo lógico es que, si Endesa no va a consumir esos megavatios, estos salgan a disposición de otros proyectos", en línea de lo expresado por Vaquero. "Pero lo que no podemos es esperar otros tres años a una declaración de impacto ambiental", ha insistido.