La jueza de Huesca, en el punto de mira: el Ayuntamiento de Sijena se personará en la querella de los exconsellers

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha presentando un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para instar a que se inadmita la querella interpuesta por cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat catalana contra la jueza de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales, y solicitar la intervención de la fiscalía por presuntas injurias.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el representante legal del consistorio, Jorge Español, solicita su personación en la querella de los exconsellers al ser parte interesada, y reclama la oportunidad al tiempo de querellarse contra estos exresponsables políticos por supuestas injurias y calumnias contra el municipio por limitarse a reclamar su "legítimo derecho" a lograr la ejecución de una sentencia a su favor.

El letrado argumenta que la querella de los exconsellers, que responsabiliza a la magistrada de un delito de prevaricación e implica tanto al Gobierno aragonés como al Ayuntamiento de Sijena por poner en riesgo las pinturas, no es más que un "intento" de apartar a la jueza del proceso de ejecución, a pesar de que se su labor se limita a "cumplir con su deber de ejecutar la sentencia".

A su juicio, "acusar de prevaricación a una jueza que está dando sacrificado y escrupuloso cumplimiento a una sentencia que ya determinó que las pinturas murales pueden ser trasladadas, pretendiéndose precisamente con dicha querella criminal que haga todo lo contrario, es atentar contra la misma esencia del Estado de Derecho".

Argumenta que con su querella, los exconsellers están haciendo "el trabajo sucio" al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), al querellarse contra la jueza por prevaricación pues, en su opinión, si participara el Ministerio de Cultura junto a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en este momento del proceso, "es claro que el Estado nunca autorizaría semejante querella".

Recuerda, además, que la magistrada está pendiente de nombrar una comisión de peritos en la que el MNAC rehúsa participar, para disponer la forma más segura de las pinturas, por lo que, subraya, "malamente se puede acusarle de negligencia alguna, sino acaso de todo lo contrario, esto es, de extremar al máximo la diligencia debida para el cumplimiento de la sentencia".

Y apostilla que, en su opinión, "incluso si hubiese algún mínimo daño en su traslado, para ello están los restauradores, para reparar cualquier mínimo daño que pudiese haber, que no lo habrá".

Noticias relacionadas

La querella la firman los exconsejeros Lluis Puig (huido de la justicia por el caso del 'procés'), Laura Borrás, Ferrán Mascarell, Joan Manuel Tresserras (miembro del patronato del MNAC) y Àngels Ponsa, y en su contenido se advierte de que obligar al traslado de las pinturas, con el peligro de destrucción del que han alertado algunos técnicos, podría constituir una conducta tipificada en el delito previsto en el artículo 323 del Código Penal por destrucción del patrimonio.