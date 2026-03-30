Lacasa, de Jaca al mundo: así se ha forjado el grupo aragonés del chocolate y la confitería

Lacasa es mucho más que uno de los nombres clásicos del turrón y el chocolate en España. Detrás de esos productos emblemáticos se encuentra uno de los grandes grupos españoles del mundo del dulce y la confitería, una empresa de raíz familiar que ha logrado convertir varias de sus marcas en parte del imaginario colectivo y que, al mismo tiempo, ha levantado una estructura industrial y comercial con creciente presencia fuera de España.

Lacasa es hoy mucho más que un fabricante de dulces. El grupo aragonés ha evolucionado hasta convertirse en una compañía diversificada, con marcas muy reconocibles, capacidad productiva repartida en varios países y una estrategia que busca asegurar su competitividad en un mercado cada vez más condicionado por el precio de las materias primas, la concentración empresarial y la exigencia de innovar de forma constante.

Los orígenes de la empresa

Los orígenes del grupo se remontan a 1852, cuando Antonio Lacasa puso en marcha en Jaca un pequeño obrador artesanal. Aquel primer proyecto acabaría siendo el embrión de una de las compañías históricas del chocolate en España. En sus primeras décadas, la firma fue ganando tamaño y notoriedad hasta convertirse, ya en los inicios del siglo XX, en uno de los principales fabricantes de chocolate de Aragón.

El gran salto industrial llegó tras la Guerra Civil, cuando la familia trasladó la actividad a Zaragoza. Desde allí comenzó una nueva etapa marcada por la modernización productiva y por la consolidación de una estructura empresarial con mayor capacidad de crecimiento. Ese cambio de escala acabaría dando lugar a una firma con vocación nacional primero e internacional después.

El primer turrón de chocolate

De aquella fase de desarrollo salió también una de sus grandes aportaciones al sector. En 1943, Lacasa lanzó el primer turrón de praliné de chocolate con almendras, una innovación que terminaría alterando para siempre el mercado navideño español. A partir de entonces, la empresa fue ampliando su peso en la confitería y el chocolate hasta convertirse en uno de los grandes nombres del sector.

La segunda mitad del siglo XX reforzó esa posición. La compañía consolidó su presencia en la industria alimentaria española y, ya en los años ochenta, dio dos pasos decisivos para su salto a la cultura popular. En 1982 nacieron los Lacasitos y, pocos años después, en 1987, se incorporó Conguitos. Ambas marcas pasaron a formar parte de varias generaciones de consumidores y situaron a la empresa en una dimensión mucho más amplia que la del fabricante clásico de chocolate.

Ese crecimiento no se detuvo ahí. Con el tiempo, el grupo fue sumando adquisiciones estratégicas que ampliaron su capacidad industrial y su catálogo. Operaciones como las de Mauri, Bombonera Vallisoletana, Chocolates del Norte o Ibercacao reforzaron su posición en distintas categorías y le permitieron ganar músculo en producción, distribución y desarrollo de producto. El resultado fue la configuración de un grupo cada vez más diversificado, con presencia en segmentos como turrones, grageas, bombones, caramelos, trufas, galletas, cremas o barritas.

Hoy, el corazón del grupo sigue latiendo en Aragón. Utebo, a pocos kilómetros de Zaragoza, concentra el cuartel general de operaciones y dos de sus principales fábricas, Chocolates Lacasa y Mauri. Desde allí se articula una parte esencial del negocio y se producen algunos de sus productos más emblemáticos. Ese núcleo industrial se completa con otras plantas en Quintanar de la Orden (Toledo), Meres-Siero (Asturias), Tánger (Marruecos) y Dijon (Francia), dentro de una red que permite al grupo diversificar capacidades y atender distintos mercados.

Expansión internacional

En conjunto, Lacasa dispone de cerca de 100.000 metros cuadrados de instalaciones industriales y de una capacidad productiva de 114.000 toneladas anuales. En esas plantas conviven procesos muy automatizados con elaboraciones que mantienen una importante base artesanal, especialmente en algunas categorías ligadas a la tradición turronera y chocolatera. Esa combinación ha sido una de las claves de su posicionamiento, una industria a gran escala sin renunciar a una imagen de calidad vinculada al origen y al saber hacer histórico.

La expansión exterior ha sido otro de los ejes que han definido su evolución. Lejos de apostar por un crecimiento brusco, la internacionalización de Lacasa se ha construido de forma gradual. El grupo empezó a extenderse por el sur de Europa y después fue ganando terreno en América Latina, el norte de África y otros mercados donde sus marcas han encontrado recorrido comercial. En la actualidad, sus productos están presentes en unos 60 países y el negocio internacional representa ya entre una cuarta parte y casi un tercio de la facturación total.

Ese despliegue no se ha limitado a exportar. La empresa ha ido tejiendo una red con filiales comerciales en el extranjero y con implantación industrial en mercados considerados estratégicos. Además de Francia y Marruecos, cuenta con presencia comercial en Portugal y Argentina, y ha reforzado recientemente su entrada en Estados Unidos, un mercado complejo pero con potencial para referencias de valor añadido y especialidades con identidad europea.

En el caso marroquí, la integración de su estructura en Tánger ha reforzado el eje magrebí del grupo y le ha permitido ganar capacidad para atender tanto al mercado local como al entorno regional. La operación responde a una lógica de implantación comercial e industrial cercana al consumidor, no a una simple búsqueda de costes bajos. Es una pieza más de una estrategia que pretende acercar producción, distribución y mercado en zonas con recorrido de crecimiento.

Estados Unidos representa, por su parte, una apuesta de otra naturaleza. Para Lacasa no se trata tanto de competir en volumen como de abrirse paso en segmentos concretos, donde puedan tener cabida productos con personalidad propia y una percepción de calidad diferenciada. El desembarco en ese país obliga, además, a adaptar referencias y planteamientos comerciales a hábitos de consumo muy distintos de los europeos, un reto que el grupo asume como parte de su nueva etapa de crecimiento.

Junto a la expansión geográfica, la compañía ha movido ficha en un terreno decisivo para su futuro: el control del cacao en origen. En un contexto de fuerte volatilidad de precios y tensión en el suministro mundial, Lacasa ha optado por profundizar en la cadena de valor de su principal materia prima. La estrategia pasa por estrechar la relación con zonas productoras, especialmente en África, y por consolidar acuerdos con cooperativas agrícolas que permitan mejorar la trazabilidad, la estabilidad del suministro y la calidad del producto.

Costa de Marfil ocupa un lugar central en esa política. La relación con productores locales se ha planteado no solo como una vía para asegurar abastecimiento, sino también como una forma de establecer vínculos a largo plazo en un mercado muy expuesto a la especulación y a la incertidumbre. Para una compañía chocolatera, ganar visibilidad y capacidad de influencia en el origen del cacao supone reforzar su autonomía y reducir parte del riesgo derivado de las oscilaciones internacionales.

A ese enfoque se suma una dimensión social. La Fundación Lacasa KKO, creada en 2024, canaliza una parte de ese compromiso mediante proyectos de desarrollo en las comunidades vinculadas al cultivo del cacao. La mejora de infraestructuras básicas, el acceso al agua y a la electricidad, la construcción de equipamientos educativos o las iniciativas sanitarias forman parte de una estrategia que busca vincular aprovisionamiento, sostenibilidad y responsabilidad social de una manera más estructural.

En términos económicos, el grupo ha continuado ganando tamaño. Tras rozar los 276 millones de euros de facturación, la compañía se ha marcado el objetivo de superar la barrera de los 300 millones, una cifra que refleja tanto el peso de su negocio tradicional como el empuje internacional y la ampliación de su perímetro industrial. Los beneficios de varias de sus principales sociedades españolas rondaron además los cuatro millones de euros en el último ejercicio consultado.

Con 175 años de historia, Lacasa se ha convertido en uno de los nombres propios de la industria alimentaria española. Su trayectoria resume, en buena medida, la evolución del chocolate y la confitería en el país: del obrador artesanal a la fábrica moderna; del producto local a la marca internacional; de la campaña navideña al negocio global. El grupo encara ahora una etapa en la que sus principales retos pasan por consolidar mercados, seguir creciendo fuera de España, adaptar su oferta a nuevos consumidores y blindar el acceso al cacao en un contexto cada vez más exigente.