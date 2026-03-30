Las negociaciones para el Gobierno de Aragón siguen en pausa: "La Semana Santa va a ayudar a llegar a ese acuerdo"

El silencio sigue marcando el paso de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para conformar el futuro Gobierno de Aragón que prevé liderar el actual presidente en funciones, el líder popular Jorge Azcón. Sigue sin haber novedades sobre las reuniones que se están manteniendo, los contactos entre líderes, y cuáles son los objetos de discusión.

En estos días previos a la Semana Santa no está previsto que pueda haber cambios ni que se anuncie un pacto que desatasque la gobernabilidad en Aragón. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y portavoz en funciones, Mar Vaquero, ha asegurado este lunes que "la Semana Santa nos va a ayudar seguro a llegar a ese acuerdo", pero ha evitado dar más pistas sobre el avance de las negociaciones.

La vicepresidenta en funciones ha respondido a los medios después de su reunión con los alcaldes afectados por el recorte de las previsiones de inversión de Endesa en torno al Nudo Mudéjar, y ha asegurado que Semana Santa es "un tiempo de reflexión, de cambio, un tiempo para salir renovado, y para los que lo viven con el fervor y la tradición que tenemos en Aragón, son unos días para disfrutar".

"En toda negociación hay un tiempo siempre para reflexionar y para decidir hacia dónde tiene que ir el grado de acuerdo. Por lo tanto, es bueno para todos", ha asegurado Vaquero, cuando han pasado casi dos meses ya desde que los aragoneses votaran el pasado 8 de febrero, sin que se haya producido desde entonces ningún avance público de esas negociaciones.

"Seguro que la Semana Santa va a venir bien para ese compromiso que tiene el Gobierno de Aragón que es para alcanzar ese acuerdo. La Semana Santa nos va a ayudar seguro a llegar a ese acuerdo", ha asegurado la vicepresidenta, quien se ha mostrado también de acuerdo con las declaraciones del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que sería una "decepción" que tuvieran que repetirse las elecciones en Aragón o en Extremadura.

"Unas elecciones se convocan para consultar a los ciudadanos cuál es el gobierno que quieren y estamos en cumplir con el mandato de los ciudadanos. Por lo tanto, tener que ir a unas elecciones no es ni muchísimo menos la opción que el presidente Azcón tenía cuando se convocaron estas elecciones. Por lo tanto, mantenemos ese compromiso con todos los aragoneses y estoy convencida de que las cosas se harán bien porque es el compromiso del presidente Azcón", ha concluido Vaquero.

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Por su parte, en estos días previos a la Semana Santa tampoco hay previstas declaraciones públicas de los dirigentes de Vox, que no ha celebrado este lunes su habitual Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Madrid. Según fuentes del partido, no están previstas declaraciones por parte del equipo de Santiago Abascal, por lo tanto, no se esperan noticias en esta parte de la negociación ni nuevas pistas sobre los avances que pudieran llevar a rubricar un acuerdo para formar un nuevo Gobierno de coalición.