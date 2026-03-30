La prórroga de los alquileres del Gobierno por la guerra de Irán también impactará en Aragón: estos son los datos

La prórroga de los alquileres del Gobierno de España para proteger a los hogares de los efectos de la guerra de Irán también impactará en Aragón. El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros hace ahora una semana beneficiará a cerca de 100.000 aragoneses, según los cálculos del propio gobierno central y las cifras que maneja la Delegación del Gobierno en Aragón. Los mismos aragoneses podrán beneficiarse de la prórroga del límite al incremento del alquiler en el 2%, independientemente de que el coste de la vida suba más por los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Así se desprende de los datos aportados por la Delegación del Gobierno en Aragón, que cifran en 96.236 las personas que podrían prorrogar sus contratos de alquiler entre este ejercicio 2026 y el de 2027, siguiendo lo establecido por el nuevo decreto anticrisis del Gobierno, que define también ese límite al incremento del precio de la renta.

Según las cifras que maneja el Ejecutivo central para Aragón, serán 96.236 las personas en total que podrían beneficiarse de ambas medidas, de un total de 2.687.392 beneficiarios previstos en todo el país. Es decir, en Aragón se encontrarían el 3,5% de los posibles beneficiarios de una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar el impacto de la subida de los precios derivada de la guerra.

En concreto, las instituciones estiman estas cifras basándose en los 20.415 contratos de alquiler firmados en 2021 que deberían vencer en este 2026, por los que en este ejercicio podría haber unos 57.162 beneficiarios. Y en 2022 se firmaron 13.955 contratos de alquiler, por los que 39.074 personas se beneficiarían de esta medida en 2027. En total, en los dos años que estará en vigor la prórroga anunciada por el Gobierno de España, se podrán renovar 34.370 contratos de alquiler entre 2026 y 2027. Aragón es, con estas cifras, una de las comunidades que tienen menos posibles beneficiarios, algo en consonancia también con que es una de las comunidades autónomas menos pobladas.

Con todo, a esta estimación elaborada por el Ministerio de Consumo habría que restar aquellos contratos que se hayan rescindido antes de entrar en vigor este decreto, así como los que se hayan extinguido antes de ese mínimo legal de cinco años, por otros motivos previstos igualmente en la normativa estatal.

La prórroga extraordinaria

Según se explica en el real decreto-ley aprobado la semana pasada, se establece una prórroga extraordinaria de un máximo de dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual vigentes en la fecha de su entrada en vigor y cuya finalización esté prevista para antes del 31 de diciembre de 2027. Por otra parte, para evitar un "excesivo impacto en las personas y en los hogares arrendatarios de vivienda", se establece una "limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta", también hasta el 31 de diciembre de 2027, de modo que la actualización del precio del alquiler "no pueda superar el 2%". Además, señala el decreto, en el caso de que el arrendador de la vivienda sea un "gran tenedor, el límite del 2% a la actualización aplicará en todo caso, exista o no acuerdo entre las partes".

Un cambio legislativo, defiende el Gobierno de España, que responde "a razones de urgencia y necesidad en un contexto de inestabilidad derivado de la guerra de Irán, que puede alterar coyunturalmente la adecuación de los índices o referencias aplicables a la actualización anual de la renta en los contratos de arrendamiento de vivienda".

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Este real decreto es de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas, también en aquellas que , como Aragón, decidieron no aplicar la ley estatal de Vivienda que prevé la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler.