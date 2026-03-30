La provincia de Teruel se siente más que nunca en Semana Santa

Desde hace un tiempo, Siente Teruel es el lema con el que la Diputación de Teruel promociona la provincia. Pero ese sentimiento siempre presente se deja sentir más si cabe durante los días de Semana Santa, uno de los momentos más esperados por los vecinos a lo largo y ancho del territorio.

Porque la Semana Santa convierte a Teruel en una provincia que suena, emociona y se llena de visitantes y el sentimiento que se desprende durante estos días se deja sentir en múltiples municipios con una arraigada tradición.Buena parte de ese atractivo se concentra en la Ruta del Tambor y el Bombo formada por nueve municipios donde la tradición se vive con una intensidad única que la han convertido en Fiesta de Interés Turístico Internacional y en Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Desde la noche del Jueves Santo hasta el Sábado Santo, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén comparten el estruendo de tambores y bombos, pero también celebraciones con identidad propia. Sin embargo, más allá de la Ruta la Semana Santa también tiene un peso destacado en otros puntos de la provincia. En Teruel capital, la Procesión General del Viernes Santo es una de las citas centrales y, pocos días después, el Sermón de las Tortillas reúne a los turolenses en una jornada festiva al aire libre.

En Rubielos de Mora y Valderobres, dos de los pueblos más bonitos de España, estas celebraciones están también declaradas Fiesta de Interés Turístico en Aragón. La Semana Santa de Rubielos de Mora tiene como protagonista a la , Cofradía La Sangre de Cristo y cuenta con un rico patrimonio en imágenes. Mientras, en Valderrobres sobrecoge la procesión del Vía Crucis con catorce estaciones que el Miércoles Santo recorre el singular casco antiguo de esta bella localidad. También en Sarrión la Semana Santa, con más de 800 años de historia, tiene gran arraigo. Y otras cuatro localidades turolenses, Alloza, Ariño, Berge y Muniesa, comparten su pasión bajo la hermandad de Tamboas. Tradición, patrimonio y emoción convierten así a Teruel en un destino imprescindible para sentir estas fechas.