El pueblo que un día fue el más rico de Aragón y ya no está ni entre los diez primeros

El desmantelamiento paulatino de la industria del carbón, con el cierre de la mayoría de minas (en estos momentos solo hay una activa en Aragón, en la provincia de Teruel, pero que está finalizando su restauración), se ha ido dejando notar tanto en el padrón como en el poder adquisitivo de los vecinos de la comarca de Andorra–Sierra de Arcos. Su capital, Andorra, es el gran ejemplo, con el derribo de la vieja central térmica en 2023 como símbolo y distintos datos que demuestran un cambio en el paradigma que el macroplan energético de Endesa prometía mitigar y que, ahora, está en entredicho.

Quizá el más descriptivo es el de la renta bruta media de sus habitantes. Andorra fue, durante años, el municipio con más de 1.000 habitantes más rico de Aragón. De hecho, lo fue hasta hace menos de una década, ya que no perdió ese liderazgo hasta 2017. En 2015, los dos primeros puestos del ranking los ocupaban Andorra y Escatrón. Hoy, ninguno de los dos, separados por 50 kilómetros y unidos por el carbón, está en el top ten. Y el poder adquisitivo ha ido en decadencia al mismo ritmo, ya que la renta bruta media per cápita en Andorra en 2015 era de 29.119 euros. En 2023 (últimos datos de Hacienda disponibles), tan solo había crecido hasta los 30.668 euros. Por comparar, Cuarte de Huerva y Villanueva de Gállego han crecido en unos 10.000 euros en ese mismo período.

En la provincia turolense, en cambio, Andorra resiste en la primera posición como el municipio con más renta per cápita, aunque la distancia con el segundo (Teruel capital) es prácticamente inexistente. En 2015, la diferencia entre ambos era de 4.000 euros brutos anuales (29.119 euros frente a 25.126 euros). Pero el crecimiento ha sido muy dispar y, a este ritmo, en la próxima actualización de la Agencia Tributaria lo normal es que Teruel consiga dar el sorpaso. En 2023, apenas les separaban 107 euros: la capital andorrana registraba 30.668 euros y la turolense 30.561 euros.

El Periódico de Aragón

Y el padrón municipal y comarcal también se ha visto resentido. En el año 2009, Andorra llegó a contabilizar 8.403 vecinos, por los 7.223 del pasado 2025. Una sangría demográfica de 1.200 habitantes en solo 16 años. Un efecto que arrastra al resto de la comarca, que en ese mismo 2009 contabilizaba 11.601 personas entre todos los pueblos de la zona, por las 9.489 actuales. Es decir, una merma de más de 2.100 ciudadanos.

Afiliaciones a la baja

Las afiliaciones a la Seguridad Social, en una zona en la que los proyectos prometidos tras el cierre de la térmica en 2020 no se materializan y que ha resistido, a nivel laboral, gracias al propio desmantelamiento de la histórica central térmica y en el montaje de algunas plantas renovables. Una vez finalizadas esas tareas, los agentes sociales alertan de un descenso paulatino que ya empieza a notarse.

Noticias relacionadas

De nuevo, la serie histórica es demoledora. En 2007 llegó a haber 2.868 afiliados a la Seguridad Social en Andorra. Ahora, solo 1.587. El resultado, una caída de 1.300 trabajadores afincados en el pueblo. En la comarca, más de lo mismo. De los 3.766 de ese año, previo eso sí a la crisis financiera, a una horquilla que en ningún caso alcanza los 2.200 empleados en 2025.