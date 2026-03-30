El sentimiento se adueña de las calles de Teruel

Después de que las palmas y ramos inundaran las calles de Teruel el Domingo de Ramos, los tambores y cornetas se hacen notar estos días en las plazas y callejuelas de la ciudad creando una atmósfera especial y cautivadora. Declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional hace 20 años, la Semana Santa en la capital turolense cuenta con más de 2.500 cofrades entre las nueve cofradías que posesionan acompañando a trece pasos representativos de la pasión y muerte de Jesús.

Entre los actos más destacados estos días figuran la Procesión del Santo Entierro o la tradicional rompida de la hora, un momento especial en el silencio de la plaza del Torico da paso al estruendo de los tambores. Aunque durante esta semana se celebrarán los días grandes, el pasado sábado 21 de marzo, se dio el pistoletazo de salida a la Semana Santa con el pregón protagonizado por la profesora de canto y concejala de Educación del Ayuntamiento de Teruel, María del Carmen Muñoz Calvo. Casi una semana más tarde, el viernes 27 de marzo, la Hermandad de Nuestra Señora de la Villa Vieja y de la Sangre de Cristo celebró la imposición de medallas a los nuevos cofrades.

El sábado 28 tuvo lugar la Exaltación de los Instrumentos de Semana Santa, y ya el Domingo de Ramos, la Hermandad del Sagrado Descendimiento realizó la tradicional Retreta con su Banda de Cornetas, Tambores y Bombo.

Entrando ya en la semana grande, este lunes se celebrará la Procesión de la Condena, recorriendo las distintas calles de la ciudad. Más tarde, el martes, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario organiza la Procesión del Santo Paso, con un recorrido que une la Iglesia de San Martín con la plaza Carlos Castel. El miércoles, la jornada se dedicará al Día de las Tres Peticiones a Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de la Merced.

Cartel de la Semana Santa de Teruel 2026 / AYUNTAMIENTO DE TERUEL

El Jueves Santo, la Banda y Coro de la Escuela de Música Santa Cecilia de Teruel interpretará un concierto de música sacra en la Santa Iglesia Catedral. A partir de las cinco de la tarde se celebrarán las Misas Vespertinas In Cena Domini en distintos templos, seguidas de la Hora Santa. La Procesión Central se iniciará a las ocho desde la Iglesia de San Martín, recorriendo el centro histórico.

El Viernes Santo, la Procesión del Indulto de la Hermandad de Jesús Atado a la Columna saldrá hacia el Centro Penitenciario. A las 10 horas, la Hermandad de Nuestra Señora de la Villa Vieja celebra la Procesión y Adoración de la Santa Cruz, seguida del recorrido por calles céntricas hasta la plaza del Torico. A las 12 , la rompida de la hora en la plaza del Torico volverá a acaparar la mirada de todos los visitantes en un acto multitudinario. Durante la tarde, se celebrarán los Santos Oficios y , a continuación la Procesión General del Viernes Santo.

Un día más tarde, el sábado 4 de abril, la Hermandad del Sagrado Descendimiento organizará una ofrenda floral en la plaza de Cristo Rey y otra en el cementerio para recordar a los miembros ya fallecidos.

Por la tarde, Actuél Teatro representará El Hijo de Hombre en distintos escenarios de la ciudad. Con la caída de sol, ya por la noche, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad celebrará la Procesión de la Soledad y besamanos desde la Iglesia de San Martín hasta la plaza del Torico. A continuación, la Hermandad de Nuestra Señora de la Villa Vieja ofrecerá la Retreta en la plaza de la Catedral.

Cita esperada La rompida de la hora dará paso al estruendo de los tambores en la plaza del Torico.

Por último, la Semana Santa turolense culminará el Domingo de Resurrección con la Procesión del Resucitado, desde la Iglesia de San Martín hasta la Catedral. Posteriormente, tendrá lugar el encuentro con la Virgen y la clausura de la Semana Santa con suelta de globos y el volteo de campanas.

Pero las celebraciones continuarán en Teruel, con la jornada del Sermón de las Tortillas el 7 de abril, una fiesta para disfrutar junto a familiares y amigos con la tortilla como protagonista.