La suerte está en Aragón: la ONCE vuelve a repartir premios, esta vez 1,52 millones entre dos pueblos de Teruel

Parece que últimamente la suerte se ha instalado en Aragón, ya que en distintas localidades continúa la racha gracias a los cupones de la ONCE. Primero fue en Zuera, el pasado 20 de marzo, donde cayeron 21 millones de euros del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE, gracias al número 72181. Más concretamente se vendió repartido entre 99 cupones de 40.000 euros y uno de más de 17 millones, lo que hace una suma final de casi 21 millones.

Unos días después, el 26 de marzo, la suerte volvió a Zaragoza, dejando 35.000 euros. El encargado de repartirla fue Francisco Alcubierre González, vendedor de la ONCE en el polígono de Cogullada (Restaurante Torrejón), Ciudad del Transporte y San Juan de Mozarrifar. Y ahora, otro vendedor la lleva a Aragón, concretamente a dos pueblos de Teruel, donde ha repartido más de un millón de euros.

La ONCE vuleve a tocar en Aragón

Ahora el sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado el pasado viernes 27 de marzo ha dejado un importante premio en la provincia de Teruel, donde se han repartido un total de 1.520.000 euros entre las localidades de Montalbán y Escucha. En total, el sorteo ha distribuido 38 premios de 40.000 euros cada uno, consolidando así una nueva jornada de fortuna en Aragón, que encadena ya tres días consecutivos con premios de la organización.

El encargado de repartir la suerte ha sido Juan Antonio López Vergara, vendedor de ruta en varias localidades de la comarca de las Cuencas Mineras. En concreto, ha vendido 23 cupones premiados en Montalbán y otros 15 en Escucha, llevando la alegría a numerosos vecinos de la zona.

El propio vendedor ha mostrado su satisfacción tras el reparto, destacando la ilusión que supone compartir este tipo de premios con sus clientes habituales, muchos de ellos residentes en pequeños municipios donde este tipo de noticias tiene un impacto especial.

Premios cada semana

El Cuponazo de la ONCE, que se celebra todos los viernes, ofrece premios que pueden alcanzar los 6 millones de euros al número y serie ganadores, además de una amplia estructura de premios que abarca diferentes categorías.

Entre ellas, destacan los 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras --como los repartidos en esta ocasión en Teruel--, así como cientos de premios adicionales de menor cuantía que aumentan las posibilidades de obtener algún tipo de recompensa.

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Este modelo de sorteo combina grandes premios con una elevada distribución de cantidades intermedias, lo que permite que la suerte llegue a un mayor número de participantes en todo el territorio.