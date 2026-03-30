Los tambores despiertan la pasión en la Semana Santa de Alcañiz

Las calles de Alcañiz se llenan de pasión, tradición y solemnidad para celebrar la Semana Santa, una celebración que en esta localidad del Bajo Aragón está declarada de Interés Turístico Internacional desde 2014, y que acapara las miradas de los visitantes por su especial sigularidad.

Un total de cinco cofradías desfilan durante estos días con sus diferentes pasos acompañadas del redoble de los tambores creando una estampa devocional con profundas raíces históricas y que se ve realzada por la belleza del casco antiguo de esta localidad. Cada una de ellas luce una túnica y un tercerol azul celeste, típico de Alcañiz, junto al capirote y cíngulo propio de cada hermandad. La Cofradía de Silencio se caracteriza por su túnica negra y capirote blanco mientras que la del Jesús Nazareno porta una capa roja con cíngulo amarillo.

El azul celeste predomina en las calles de la ciudad. / AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Un sonido único en el Bajo Aragón

Aunque está incluida en la Ruta del Tambor y el Bombo, la identidad sonora de esta festividad es única. En las calles de Alcañiz no suenan los graves del bombo, como en otras localidades del Bajo Aragón, sino que son los tambores quienes asumen todo el protagonismo de la celebración. Otra de las diferencias es que tampoco se rompe la hora, sino que los vecinos salen de sus casas hacia el mediodía del Viernes Santo sin cesar de palillear, concentrándose en la plaza de España hasta que sale la procesión del Pregón.

Ritual marcado por la tradición Si hay algo que caracteriza a la Semana Santa de Alcañiz son las tamboradas, unos repliques rituales intensos y acompasados de cientos de tambores que se hacen notar ininterrumpidamente durante estos días. Una tradición, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad según la Unesco, que se trasmite de los más veteranos a los más jóvenes haciendo que la emoción perdure en el tiempo. Una prueba de ello es la Asociación Cultural Amigos del Tambor de Alcañiz, que enseña este arte tanto a los más pequeños como a mayores desde hace casi 30 años.

Procesión del Domingo de Ramos. / AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Del Domingo de Ramos al de Resurrección

Durante una semana, en Alcañiz se suceden distintas procesiones emblemáticas entre las que destacan la del Pregón, el Silencio y el Encuentro, cada una de ellas con su singularidad y toques propios.

Tras la procesión de la Burreta que salió ayer Domingo de Ramos, el programa continúa hoy Lunes Santo con el Pregón de Semana Santa, a cargo del doctor Antonio Bascones, que será el encargado de dar el pistoletazo de salida oficial a esta celebración. Tras él se degustarán tortas de pascua, chocolates y moscatel. Un día después, el martes, tendrá lugar la emblemática procesión del Vía Crucis o El Encuentro, a cargo de la Cofradía del Santo Entrierro, que recorrerá este año la parte baja de la ciudad.

Ya en la noche del miércoles, por la parte alta, desfilará la procesión del Nazareno a partir de las 22.30 horas. Los días grandes de la Semana Santa comenzarán el Jueves Santo con los oficios en la Iglesia de Escolapios y en la Iglesia de Santa María a las 17.00 y 18.00 horas, respectivamente. Tras la puesta del sol y con la noche ya avanzada,a las 22.30 horas la Hermandad del Silencio llevará su paso por las calles de la zona baja de Alcañiz.

El sonido de los tambores se hace notar en Alcañiz. / AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

El Viernes Santo, al mediodía comenzará una de las citas más esperadas por todos los alcañizanos, la procesión del Pregón. Al finalizar el acto, todos los vecinos se reunirán en la plaza de España. Después, a las ocho de la tarde, tendrá lugar la procesión de la Soledad, y tras ella el redoble de los tambores se hará notar en la localidad con la concentración en la plaza España.

El Sábado Santo se realizará la tradicional procesión del Santo Entierro, la más multitudinaria y solemne, que cautiva a todo aquel que se detiene a admirarla y que culmina con el acto del cese del toque de tambor, un momento en el que el silencio se adueña de las calles de la ciudad.

Procesión del Silencio. / AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

La Semana Santa alcañizana llegará a su fin el domingo 5 de abril con la misa de Pascua de Resurrección y la última procesión, la de Las Palometas, protagonizada por las cofradías del Santo Entierro y de la Virgen del Carmen, y que guarda otra imagen singular y diferencial de la tradición alzañizana: la suelta al aire de 12 palomas que simbolizan la resurrección de Cristo.

Un broche especial para unas celebraciones que destacan por su solemnidad, emoción y belleza.