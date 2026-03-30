De Teruel a la Guyana Francesa: PLD Space realiza con éxito una prueba clave para su nuevo cohete

El aeropuerto de Teruel sigue posicionándose como un foco clave para las pruebas espaciales de PLD Space. La compañía aeroespacial española tiene en los hangares turolenses una de sus mayores "ventajas competitivas", en una apuesta que se verá reforzada en los próximos meses tras ser preseleccionada para adjudicarse un contrato de la Agencia Espacial Europea por 169 millones de euros. Así, y tras realizar varios ensayos del cohete Miura 1, el primero privado de origen europeo en llegar al espacio, la pasada semana ejecutó con éxito una nueva prueba que es clave para la nueva versión, el Miura 5, que será lanzado desde Guyana Francesa.

En concreto, la compañía ha desarrollado los ensayos del strongback, la infraestructura terreste que sujeta el cohete antes de su lanzamiento, con una maqueta a escala real que, como indica PLD Space, "replica con precisión la inercia y la distribución de masa de nuestro lanzador". "Esto nos permite validar los sistemas hidráulicos, las interfaces mecánicas y la capacidad de resistencia a la carga de la abrazadera delantera, el sistema que asegura el cohete al strongback", añaden.

La idea de la empresa de origen valenciano pasa por hacer el primer vuelo de demostración a lo largo de este año, ya que ya tiene una misión dedicada prevista para el próximo 2027. Es por ello que esta reciente prueba en el aeropuerto de Teruel se antojaba clave para su futuro, de cara a seguir dando pasos hasta tener el Miura 5 listo en todas sus fases.

Noticias relacionadas

De hecho, desde PLD Space subrayan que, tras el éxito de los ensayos, el strongback ya puede ser enviado al complejo de lanzamiento de la Guyana Francesa, una de las regiones de ultramar que todavía mantiene el país galo y que se ubica en la costa este de Sudamérica, entre Surinam y Brasil. Según la compañía, el enfoque realizado para los ensayos les ha permitido "optimizar la infraestructura terreste", "solapar operaciones y reducir los tiempos de respuesta" y "mejorar la eficiencia y apoyar una mayor cadencia de lanzamiento".