Tradición e innovación van de la mano en el Bajo Aragón

Con la llegada de la Semana Santa, el redoble de los tambores retumba en todo el Bajo Aragón. Este sonido inconfundible de la Ruta del Tambor y Bombo inunda durante estos días las calles de los nueve municipios que la integran: Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. Un recorrido que recoge la esencia del Bajo Aragón a través del ambiente y la pasión con la que sus vecinos preparan los días más importantes del año para muchos de ellos. Una ruta que este año cumple 56 años de historia y trata de seguir despertando año tras año la curiosidad de los visitantes a través de la innovación.

Por ello, este año han relanzado su imagen digital con la incorporación de Tambor.IA, una herramienta de inteligencia artificial que permite conocer a fondo los detalles de la ruta. Para utilizar esta herramienta solo hay que escanear un QR y trasladarle todas las dudas que nos surjan en un chat. «Sirve para acompañar, informar y emocionar a quienes se acerquen a vivir nuestra Semana Santa. Está entrenada para hablar directamente con los usuarios y respondiendo al máximo a sus dudas, nutriéndose solo de la información de nuestra web. Así garantizamos que todo es veraz y es 100% real», añade Fernando Galve, presidente de la Ruta del Tambor y Bombo.

Además, han renovado el diseño de su página web añadiendo más fotografías y dándole una imagen más moderna y accesible. Una forma atractiva y sencilla de llegar más lejos y de trasladar la importancia de esta celebración y lo que representa para la zona.

Escanea el codigo QR para poder chatear con 'Tambor.IA'. / RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO

El broche de oro a una larga trayectoria

Declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional y como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, la ruta no para de recibir visitantes de distintas partes de España o incluso del extranjero, colgando el cartel de completo en todos los restaurantes y establecimientos hoteleros de la zona esos días.

A todos estos reconocimientos, se sumará este año uno todavía más especial, el más importante de la provincia, la Cruz de San Jorge de la Diputación de Teruel que reconoce su labor de proyección durante más de medio siglo. «Estas distinciones, que son las de la tierra, hacen que te sientas súper orgulloso. En este caso, algo que no es habitual, la ruta sí es profeta en su tierra», afirma Galve.

Una pasión que se lleva en la sangre

Y, además, la tradición tiene el futuro asegurado como se pudo ver con los más de 600 niños de entre 4 y 13 años que el 21 y 22 de marzo participaron en el desfile de escuelas dentro de las jornadas de convivencia de la ruta celebradas este año en Híjar. «Nosotros siempre decimos que aquí cuando naces te colocan una túnica y un tambor. Para nosotros es lo normal y siempre lo vamos a hacer», señala Fernando Galve.

Porque participar en la Semana Santa de la Ruta del Tambor y Bombos es una sensación única. Por ello, su presidente anima a todos los visitantes a vivirla de primera mano «ciñéndose una túnica, colgándose un tambor. Porque es la mejor forma de entenderlo», concluye Galve.