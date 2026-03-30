La transición justa de Andorra, del negro al verde para quedarse en el gris: "Es una tragicomedia"

“Andorra siempre ha sido un pueblo muy reivindicativo. Si esto hubiese pasado en otra época, habría muchísimas manifestaciones y estaríamos muy encima del Gobierno. Pero, lamentablemente, hemos perdido mucha fuerza sindical”. Paradójicamente, son las palabras de Roberto Miguel, presidente de la Asociación de Empresarios de las comarcas de Andorra–Sierra de Arcos y el Bajo Martín, con las que intenta resumir el sentir de una zona que cada vez está más amenazada porque el fantasma de la despoblación se asiente, “como ya pasó en la comarca de las Cuencas Mineras”.

El último varapalo ha llegado en las últimas semanas, con el tijeretazo de Endesa a su plan energético, considerado el mayor proyecto renovable del país. De más de 1.800 megavatios (MW) a poco más de 400, a raíz de la declaración ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Los técnicos tumbaron buena parte de la propuesta de Enel Green Power, filial de renovables de Endesa, por su impacto sobre especies protegidas y espacios naturales. Y, con ello, peligra la mayor parte del plan de acompañamiento que prometía más de 1.500 millones de inversión y medio millar de empleos estables. Todo, gracias a adjudicarse en 2022 el nudo Mudéjar, con 1.200 MW de capacidad.

Cuatro años después de aquello y seis desde el cierre de la térmica, la transición justa del negro carbón al verde renovable se ha quedado en el gris más absoluto. “Nos han dejado tirados. Han sido años de muchos anuncios pero no ha habido nada real. Seguimos perdiendo población y los comerciantes vemos que en diez años más de la mitad tendrán que cerrar al no tener relevo generacional. Ha sido un brindis al sol”, resume Miguel.

El empresario también se pregunta “qué va a pasar con el proyecto Catalina”, con el que el fondo inversor danés CIP promete crear 400 empleos en una planta de hidrógeno verde que permitiría compensar los trabajos perdidos cuando la chimenea de Andorra dejó de echar humo. En teoría, debe estar en funcionamiento en 2029, aunque desde el Pignatelli advierten de que, con el último plan energético estatal, una de sus ampliaciones futuras quedaría seriamente comprometida.

Recreación del proyecto Catalina, del fondo danés CIP. / EL PERIÓDICO

“Supongo que tendrá que haber algún tipo de responsabilidad política, porque al final aquí no va a quedar nada”, añade el empresario andorrano, quien incide en que el verdadero problema lo tienen todos los puestos de trabajo de las auxiliares de la térmica que no se han recuperado. “La gente tiene que seguir pagando la hipoteca y se va”, lamenta.

Los sindicatos, en la misma línea

La visión de los sindicatos va en esa misma línea. Alejo Galve, extrabajador de la térmica y secretario provincial de UGT en Teruel, quien define la situación con una sencilla frase: “Una tomadura de pelo”. “El Miteco no ha estado a la altura. ¿Quién va a obligar ahora a Enel a ejecutar los proyectos de acompañamiento después de esto?”, se pregunta, quien reconoce resignado que las consecuencias del recorte del nudo Mudéjar “tienen muy mala pinta”.

En el aire queda también la capacidad energética que podría quedar libre, hasta 800 MW en un momento en el que los accesos a la red están saturados y la industria cada vez demanda más energía. Para muestra, los centros de datos y las plantas de hidrógeno verde como la que prometió CIP, un fondo danés que también tiene en entredicho otra de sus grandes apuestas, el Clúster del Maestrazgo, que adquirió a Forestalia en 2024. Y que, por cierto, apostó por Catalina pese a no adjudicarse el nudo Mudéjar, al que se presentó en 2022, al igual que Endesa y otras seis empresas (entre ellas, Forestalia).

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El futuro de Andorra sigue esperando un motor desde un presente que cada vez es más negro. “Está siendo una tragicomedia, porque esta descarbonización llegó a ser reconocida en Europa. Es como dar la medalla de oro a un deportista que solo entrena pero no compite”, sentencia Miguel.