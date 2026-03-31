Más de 1.500 horas para auditar el Inaga: estos son los datos de la Cámara de Cuentas

Los auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón invirtieron más de 1.500 horas de su trabajo para fiscalizar la actividad del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en la gestión de expedientes vinculados a la tramitación de proyectos de energías renovable sentre 2019 y 2023.

Así queda constatado en la memoria del ente fiscalizador de 2025, presentada este lunes a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y antes de que esta sea presentada en el Parlamento aragonés, pendientes todavía de la conformación del Gobierno aragonés y de la constitución de las distintas comisiones parlamentarias.

Según figura en la memoria de actividad de la Cámara de Cuentas de Aragón del 2025, el expediente fiscalizador del Inaga requirió 1.549 horas de trabajo de los auditores, de las que 722 horas se acometieron en 2025 y, el resto, en 2026.

El informe de la Cámara de Cuentas detectó algunas deficiencias en la política de recursos humanos del instituto ambiental aragonés, como el cese de un funcionario "sin motivación" o el cambio de la estructura de puestos de trabajo que no quedó bien reflejado y que tuvo impactos en el control financiero del instituto.

Por otro lado, en su informe también detectaron que el Inaga suprimió en 2022 la obligación de declarar cualquier vínculo "personal" con los promotores de los proyectos de renovables que tenían que analizar. Y también reclamaba a los solicitantes de permisos ambientales que identificaran bien a qué grupo pertenecían, dada la multiplicidad de promotores (más de 300) que finalmente pertenecían a una veintena de grupos empresariales.

El trabajo fiscalizador de la Cámara de Cuentas

La memoria de actividad de la Cámara de Cuentas de Aragón refleja que sus profesionales destinaron un total de 22.082 horas a labores de auditoría. Como resultado de este trabajo, se aprobaron 15 informes de fiscalización y se pusieron en marcha otros 18 durante el año. Asimismo, se formularon 198 recomendaciones dirigidas a las entidades auditadas con el objetivo de mejorar la gestión económica y reforzar la transparencia.

El trabajo de fiscalización del Inaga fue uno de los que más horas de auditoría requirió a la Cámara de Cuentas, pero no el más costoso. Según su balance, el ente fiscalizador dedicó 2.790 horas de auditoría a analizar la Cuenta General de Aragón de 2024; otras 3.468 horas para la fiscalización de la Cuenta General de Aragón de 2023; y 2.549 horas en el análisis de Suelo y Vivienda de Aragón. Además, la fiscalización de la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Calatayud también requirió 1.546 horas, un trabajo similar al destinado para el análisis del Inaga.

Los análisis en curso

Por otro lado, la Cámara de Cuentas avanzó los proyectos de fiscalización en los que está trabajando (algunos de ellos ya finalizados, ya que el informe hace referencia al cierre de 2025). Entre otras cuestiones, los auditores trabajan en la fiscalización del Servicio Aragonés de Salud entre 2021 y 2023, en concreto, de los gastos realizados sin contrato; del servicio de emergencias; y el de la situación de la VPO entre 2022 y 2023, presentado recientemente. En todos ellos se superan ya las 1.500 horas de auditoría, siendo el del Salud el que acumula un trabajo más intenso por parte de la Cámara de Cuentas, con 2.224 horas de auditoría invertidas.

Además, en este ejercicio se analizarán también las subvenciones nominativas otorgadas por la Diputación Provincial de Zaragoza y la Diputación Provincial de Huesca; la ejecución del contrato de transporte sanitario no urgente y del transporte urgente; o las contrataciones urgentes del Ayuntamiento de Zaragoza, entre otras muchas cuestiones.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo, junto a la vicepresidenta Ana Isabel Beltrán y el consejero Antonio Cendoya, han hecho entrega del documento a la presidenta de las Cortes, María Navarro, en una reunión en la que no se han hecho declaraciones a los medios de comunicación a la espera, según fuentes de la institución, de que se forme Gobierno y se constituyan las comisiones parlamentarias en las Cortes de Aragón. A finales de 2025, la plantilla de la Cámara estaba compuesta por 30 empleados públicos, y el presupuesto ejecutado alcanzó los 3,1 millones de euros.