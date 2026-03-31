Aragón recibe la autorización de la Comisión Europea para ampliar la vacunación frente a la dermatosis contagiosa

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha recibido la autorización de la Comisión Europea para ampliar la vacunación frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) a nuevas zonas del territorio aragonés. En concreto, esta autorización permite iniciar la vacunación en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de Ejea de los Caballeros, Tauste y Sos del Rey Católico, en la provincia de Zaragoza, así como en el resto de OCAs en la provincia de Huesca que aún no había sido incluida en el plan de inmunización, quedando vacunada todo el territorio oscense.

Con esta ampliación, y sumada a las zonas que ya se encuentran dentro de los anteriores radios de vacunación, se prevé que queden inmunizadas más de 318.000 cabezas de ganado bovino, lo que supone más del 70 % del total de la cabaña bovina de la comunidad, reforzando de manera significativa la protección sanitaria del sector ganadero aragonés.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha trasladado al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que las primeras 100.000 dosis de vacuna destinadas a este plan de vacunación en el territorio llegarán a lo largo de la próxima semana, lo que permitirá iniciar de forma inmediata la inmunización en las nuevas zonas autorizadas. Las siguientes 30.000 dosis serán distribuidas en la segunda quincena de este mes de abril.

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Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación se valora de forma positiva la coordinación y la agilidad en la respuesta por parte del ministerio y de las autoridades comunitarias, y se subraya que esta ampliación de la vacunación responde a un criterio estrictamente sanitario y preventivo, con el objetivo de proteger la cabaña ganadera aragonesa, garantizar la seguridad sanitaria de las explotaciones y aportar tranquilidad al sector.