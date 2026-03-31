Aragón pilotará una plataforma europea para medir la competencia digital en centros escolares

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón liderará DigiCLASS (Digital Competence Levels Assessment in School Education), un proyecto educativo financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea cuyo objetivo es implantar y testar una plataforma de evaluación homogénea a nivel europeo para medir y desarrollar la competencia digital en los centros escolares.

La herramienta, basada en el modelo 'Pix' francés y alineada con el marco europeo DigComp, evaluará primero la integración pedagógica y las habilidades del profesorado para que, posteriormente, el alumnado pueda acreditarse oficialmente con unos mismos parámetros estandarizados en cualquier país de Europa, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, ha destacado que la elección de la comunidad autónoma para pilotar esta herramienta supone "un respaldo histórico a la innovación educativa de la región" y la posiciona como referente internacional en políticas educativas europeas.

Aragón facilitará su red de escuelas sostenidas con fondos públicos (de Primaria, Secundaria y FP) para realizar las pruebas piloto en entornos reales. Además, coordinará el Comité Pedagógico Internacional, órgano formado por representantes de varias administraciones educativas europeas encargado de redactar las recomendaciones políticas para toda la Unión Europea.

En el proyecto participa también la Universidad San Jorge, que liderará el análisis situacional y de necesidades a nivel europeo, dirigirá el diseño de la metodología de evaluación, redactará los informes de tendencias y coordinará la implementación directa de los pilotos en los colegios españoles.

Según Cabello, la adopción de esta plataforma reportará beneficios a todo el ecosistema educativo ya que el profesorado recibirá formación específica y recursos innovadores; el alumnado obtendrá una acreditación de sus competencias digitales válida en toda Europa, mejorando su empleabilidad y previniendo la exclusión digital; y las administraciones educativas podrán detectar de forma temprana las carencias en habilidades digitales para diseñar políticas más eficaces.

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El proyecto DigiCLASS, que se desarrollará durante 32 meses, llevará a cabo sus pruebas piloto simultáneamente en España (liderado por Aragón), Italia y Austria. El consorcio cuenta además con la experiencia de entidades de Francia, Grecia y Bélgica, el apoyo institucional de los Ministerios de Educación de Eslovaquia y Luxemburgo y la participación de organizaciones de Dinamarca. La Comisión Europea financia el proyecto con una dotación máxima que ronda el millón de euros.