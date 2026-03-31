Aragón reduce su deuda en 2025 hasta el 17,9% del PIB

La comunidad autónoma de Aragón cerró el ejercicio 2025 con una evolución contenida de su deuda y una de las variaciones interanuales más bajas del último decenio, pese a seguir afrontando la devolución anual de las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

El nivel de deuda de la comunidad autónoma de Aragón se situó a 31 de diciembre de 2025 en 9.420 millones de euros, según los datos del Banco de España. En términos interanuales, el endeudamiento apenas aumentó en 18 millones de euros respecto a 2024 y lo hizo precisamente debido a la deuda de 2007, lo que representa una variación del 0,2%, la más baja del último decenio, con la única excepción de 2022, cuando se produjo una amortización extraordinaria.

Además, los datos del Banco de España confirman una mejora de la ratio deuda respecto al PIB, que se sitúa en el 17,9% al cierre de 2025, el nivel más bajo de los últimos doce años. Este indicador refleja que, pese a las cargas financieras heredadas, la deuda de Aragón pesa cada vez menos sobre el conjunto de su economía y se mantiene claramente por debajo de la media de las comunidades autónomas, situada en el 20,3%.

De no tener que hacer frente a la devolución anual de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, la deuda de 2025 respecto a 2024 se habría reducido, como mínimo, en otros 18 millones de euros, lo que refuerza el alcance del esfuerzo de contención realizado.

Además, Aragón se mantuvo por debajo del límite de endeudamiento autorizado en cumplimiento del objetivo de deuda pública, que permitía un incremento de hasta 35,38 millones de euros. De este modo, la comunidad se endeudó 17 millones menos de lo permitido, cumpliendo sobradamente los objetivos fijados por la Administración General del Estado.

Durante 2025, el Gobierno de Aragón no recurrió a nueva financiación neta, sino que continuó amortizando deuda procedente de ejercicios anteriores, en línea con una estrategia de gestión prudente del endeudamiento. En este contexto, destaca también la reducción del endeudamiento de las empresas públicas, que pasó de 40 a 10 millones de euros, lo que supone una disminución de 30 millones de euros a lo largo del ejercicio.

100 millones del superávit de 2024 para aminorar deuda

Asimismo, la comunidad autónoma dispone todavía de cerca de 100 millones de euros de superávit correspondientes al ejercicio 2024, que permitirán seguir minorando el nivel de deuda en los próximos ejercicios.

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En conjunto, los datos confirman que Aragón mantiene su endeudamiento claramente por debajo del límite permitido, con una evolución contenida y compatible con el mantenimiento de los servicios públicos, pese a soportar cargas financieras derivadas de ejercicios muy anteriores.