Colchones Aznar apuesta por la IA: la firma aragonesa presenta un sistema para facilitar la elección en las compras online

Colchones Aznar ha presentado Maximus, un asistente inteligente diseñado para transformar la manera en la que los consumidores eligen colchón a través del canal online. La firma aragonesa, referente nacional en equipos de descanso, da así un paso estratégico en su apuesta por la tecnología y la digitalización del sector.

Inspirado en soluciones avanzadas de asistencia conversacional como Rufus de Amazon, Maximus se presenta con una propuesta diferencial: orientar al usuario en la toma de decisiones de compra. El sistema ha sido desarrollado para resolver una de las principales barreras del ecommerce del descanso: la dificultad de comprender, comparar y elegir correctamente un colchón sin poder probarlo físicamente.

Una de las principales novedades de la herramienta es su capacidad para generar automáticamente preguntas reales que los consumidores suelen plantearse antes de adquirir un colchón. Estas cuestiones se muestran directamente en la ficha de producto y se actualizan de forma dinámica cada 45 segundos, incorporando dudas frecuentes relacionadas con firmeza, postura, confort, materiales o necesidades específicas del descanso.

El asistente permite visualizar preguntas habituales de otros compradores, acceder a respuestas claras y directas, comprender el producto sin necesidad de revisar extensas fichas técnicas y obtener información contextualizada en tiempo real. El objetivo es simplificar el proceso de compra y ofrecer una experiencia más intuitiva.

Además, Maximus incorpora un sistema conversacional que facilita la interacción directa con el usuario. Preguntas como si un colchón es adecuado para el dolor lumbar, qué nivel de firmeza ofrece o si resulta recomendable para dormir de lado reciben respuesta inmediata, con un lenguaje accesible y sin tecnicismos.

Desde la compañía se subraya que la herramienta no está concebida como un sistema comercial invasivo, sino como un asistente orientado a facilitar una elección informada y ajustada a las necesidades del cliente. Con este lanzamiento, Colchones Aznar refuerza su posicionamiento como una de las firmas más innovadoras del sector del descanso en España, apostando por el desarrollo tecnológico propio como elemento diferencial frente a grandes operadores internacionales.

La iniciativa llega en un contexto en el que la personalización y la reducción de la incertidumbre en la compra online se han convertido en factores clave para mejorar la conversión. La empresa, con presencia consolidada a nivel nacional, avanza además en su estrategia de internacionalización, con crecimiento en mercados como Francia y Portugal.

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Maximus introduce un nuevo modelo de experiencia digital en la compra de equipos de descanso, basado en la aplicación de inteligencia artificial, la orientación personalizada y el refuerzo de la confianza en la decisión de compra. La herramienta ya se encuentra operativa en la web de Colchones Aznar y aspira a consolidarse como una referencia en el ecommerce europeo del sector.