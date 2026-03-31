Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes en Aragón: cierra por la tarde

La Semana Santa ya está aquí y eso significa tiempo para viajar, descansar y desconectar. Estos días suponen un respiro con el que tomar fuerzas antes de las vacaciones de verano. Los escolares en Aragón ya están disfrutando de unos días libres, que se prolongarán hasta el próximo lunes, 6 de abril. Para los trabajadores, el puente comenzará mañana al acabar la jornada laboral, con el Jueves y Viernes Santos libres para realizar todo tipo de planes. Dos fechas marcadas en el calendario en los que los supermercados modifican sus horarios de apertura y cierre.

Uno de ellos es Mercadona, que avisa a sus clientes a través de diferentes anuncios que ha colocado en sus centros de venta al público. Así, en las cajas ya encontramos un cartel en el que se informa del "horario especial" de los próximos días. El jueves, 2 de abril, los supermercados Mercadona abrirán de 9.00 a 15.00 horas.

El Viernes Santo estos establecimientos permenecerán cerrados por festivo. El sábado 4 de abril volverán a abrir sus puertas con normalidad y el Domingo de Resurrección estará cerrados en todo Aragón. Mercadona cuenta ya con 45 supermercados en la comunidad, 43 de los cuales están ya adaptados al modelo de Tienda Eficiente. Además, muchos de ellos incorporan la sección "Listo para Comer". Esta zona ofrece platos recién hechos como pollo asado, paella, croquetas, tortillas y sushi.

Otros supermercados cierran

Al contrario que la cadena de supermercados valenciana, otras cadenas como Eroski, Lidl, Alcampo y Carrefour cerrarán sus puertas el Jueves Santo durante toda la jornada y también el Viernes Santo por descanso en festivo. El sábado los establecimientos abrirán con normalidad, dentro de su horario habitual, y volverán a cerrar el Domingo de Resurrección.

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Este cambio en los horarios de los supermercados obliga a planificar con antelación las compras previstas para estos días, adelantándose a los cierres y llenando la nevera con todo lo necesario. Más aún en caso de que se vaya a realizar algún desplazamiento, ya que estos horarios no solo afectan a Zaragoza, Huesca y Teruel, sino que se extienden a toda la comunidad autónoma.