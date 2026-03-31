¿Qué pasó en la residencia privada de Pinseque que este martes cierra sus puertas?

La residencia de mayores Hogar 65 de Pinseque cierra este martes sus puertas después de unas semanas en el foco de la polémica por la denuncia de varias trabajadoras por una presunta agresión sexual de un interno a otra residente en el centro, y por las deficientes condiciones sociosanitarias que presentaba este centro de propiedad privada y sin ningún tipo de plaza concertada con el Gobierno de Aragón. Esta última circunstancia, las "deficiencias materiales y en el funcionamiento del centro" que se habían detectado en inspecciones previas, motivaron a su vez la apertura de un expediente sancionador por parte del Ejecutivo aragonés, que tiene que cerrar el expediente una vez se confirme, este martes, la clausura del centro.

El cierre de esta residencia de mayores, una de las cuatro que hay en la localidad de Pinseque, ha supuesto también el despido colectivo de una veintena de trabajadores, que ahora recurrirán a la vía judicial para tratar de defender sus derechos laborales después de que la propiedad de la empresa, la Fundación San Jorge, dejara sin abonar las nóminas de febrero y marzo, así como las indemnizaciones por despido y las liquidaciones pendientes en concepto de vacaciones y prorrateo de pagas extra por cobrar.

Falta de personal, de higiene y una presunta agresión sexual

La situación de la residencia Hogar 65 se dio a conocer el pasado 27 de febrero a raíz de la denuncia de varias trabajadoras, que alertaban de la falta de higiene personal en el centro, la falta de comida para los internos o la mala praxis en la administración de medicamentos a los ancianos, además de la denuncia formal ante la Guardia Civil de una presunta agresión sexual perpetrada por un interno a otra residente y que, según denunciaron, la dirección del centro no quiso comunicar ni denunciar en su momento. Además, alertaron de la falta de personal en horarios de noche, que se habrían cubierto "con una sola trabajadora para los 43 internos".

Acceso principal a la residencia de ancianos. / Jaime Galindo

También entonces se conocieron los planes de la empresa Fundación San Jorge de cerrar sus instalaciones, después de recibir una serie de inspecciones en las que se requerían sucesivas mejoras del propio edificio y de la atención sociosanitaria a los mayores que vivían en el centro. Y fue asimismo con esa orden de cierre cuando se comunicó la intención de la empresa de plantear un expediente de extinción del empleo para la totalidad de los trabajadores, una veintena de personas, dado que Fundación San Jorge no disponía de otros centros de este tipo en Aragón y, por lo tanto, no tenía posibilidad de reubicar a sus trabajadores.

Unos 1.300 euros al mes

En declaraciones a este diario, la propiedad de la residencia Hogar 65 reivindicó sus más de tres décadas de experiencia al cuidado de personas mayores y lamentaron algunos fallos internos en una "residencia vieja" que había pasado "20.000 inspecciones". También destacaron el coste de sus servicios, de unos 1.300 euros al mes, muy por debajo del precio de otras residencias del entorno. "Es una residencia para personas con no muchos recursos", señalaron en su día.

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Tanto los trabajadores del centro consultados por este diario como las organizaciones sindicales reconocen que la residencia tenía los permisos para ejercer como centro de atención a personas no dependientes, pero, con el paso de los años, las circunstancias y la evolución de sus usuarios acabó cambiando esas circunstancias, uno de los motivos que derivaron, también, en el cierre.