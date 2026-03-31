PP, PSOE y Vox defienden el recorte a los grupos minoritarios: "Los lloros de Guitarte van a provocar que salga el 'safety car"

Un insólito acuerdo entre el PP, el PSOE y Vox ha dado inicio a la XII legislatura en las Cortes de Aragón para aprobar la financiación de los grupos parlamentarios en este nuevo mandato. Con sus votos a favor, los tres grupos parlamentarios de mayor tamaño han apostado por aplicar un criterio estricto de proporcionalidad que merma las capacidades de financiación de los grupos minoritarios, concretamente, de Teruel Existe e IU Aragón, en el ámbito de la subvención para la contratación de personal.

Los afectados, con el apoyo de CHA, han criticado el "estrangulamiento" de sus capacidades económicas y han anunciado que esta medida puede suponer que tengan que aplicar despidos entre su personal, además de mermar su posibilidad de ejercer la representación de los aragoneses que les votaron.

Los tres grandes grupos han defendido ese criterio de proporcionalidad, por el que el PP gana unos 120.000 euros respecto a la legislatura pasada (a pesar de haber perdido dos diputados), el PSOE pierde unos 100.000 euros (pese a la merma de cinco diputados) y Vox prácticamente duplica sus recursos. En el lado contrario de la balanza, Teruel Existe e IU pierden alrededor del 60% de la partida que podían destinar a personal.

El más crítico con la queja de los partidos minoritarios ha sido el único portavoz parlamentario que no ha comparecido en una rueda de prensa, sino que ha dado su respuesta a través de un comunicado. Alejandro Nolasco, portavoz de Vox, ha evitado dar la cara y responder a las preguntas de los medios en plenas negociaciones con el PP sobre el Gobierno de Aragón, pendiente de formarse desde las elecciones autonómicas de hace casi dos meses.

"Los lloros de Guitarte van a provocar que salga el safety car", ha trasladado Nolasco a través de un comunicado de prensa, después que los portavoces de todos los grupos hayan comparecido tras la polémica. Para el portavoz de Vox, "Teruel Existe e IU han venido a tratar de retorcer el reglamento y a usar eufemismos como proporcionalidad corregida, cuando lo que quieren es más pasta para colocar a su gente".

Además, ha considerado que "la asignación que reciben IU y Teruel Existe permite perfectamente el funcionamiento de las agrupaciones parlamentarias", criticando que a IU "le parece poco tener 117.000 euros al año para su funcionamiento con un escaño, cuando hay miles de familias aragonesas que no alcanzan esa cifra al año entre todos sus miembros". Sin embargo, no ha comentado que la partida específica para la contratación de personal para IU es de 30.196 euros, menos de la mitad de lo que disponía en la última legislatura. "Se quejan de que no les han dado más pasta de la que proporcionalmente les corresponde", han trasladado a través del comunicado.

La diputada del PSOE, María Ariño, en la rueda de prensa del PSOE. / PSOE ARAGÓN

PSOE y PP denfienden la "proporcionalidad"

Las portavoces del PP y el PSOE, en rueda de prensa, han defendido el criterio de proporcionalidad que se ha impuesto finalmente para el reparto de fondos, un criterio que no ha sido la "costumbre" en la Cámara autonómica.

La portavoz del PP, Ana Marín, ha defendido la propuesta de reparto de fondos "proporcional" y ha asegurado que es lo que defiende el informe de la Cámara. "PP, PSOE y vox representamos el 87% del arco parlamentario. Nos hemos basado en informes jurídicos donde se decía que no se veía mermada la calidad del servicio", ha incidido Marín.

"El gasto variable se puede destinar también a gastos de personal, no van a ver mermada su capacidad de gestión", ha recalcado Marín, que ha negado que hayan pasado "el rodillo" y ha defendido que han dialogado con Teruel Existe. "Se ha optado por un criterio de proporcionalidad, que es el más justo y siempre desde el momento en que se ha presentado esa propuesta ha habido diálogo", ha asegurado.

La portavoz del PP, Ana Marín, en el pleno inaugural de la legislatura. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La portavoz adjunta del PSOE, María Ariño, ha defendido la proporcionalidad y ha recordado que el PSOE, por la pérdida de diputados, también pierde financiación. "Pero es lo que han votado los aragoneses y aragonesas y queremos respetar ese acuerdo", ha incidido. Además, ha considerado que con esta propuesta no se perjudica a los grupos minoritarios.

"Nos ponemos del lado de los resultados de las urnas, no podemos buscar más financiación o no para mantener el personal, al final, es lo que tenemos y es lo que tenemos que afrontar", ha defendido. Y ha recordado que "tienen su partida económica y podrán contratar a más de una persona para su grupo parlamentario".