PP, PSOE y Vox pactan reducir la financiación del personal de IU y Teruel Existe en las Cortes: "Nos están estrangulando"

La nueva legislatura en las Cortes de Aragón tiene ya su primera polémica. Los portavoces de IU-Sumar, Marta Abengochea, y de Teruel Existe, Tomás Guitarte; con el apoyo del de Chunta Aragoneista, Jorge Pueyo, han comparecido en una rueda de prensa conjunta en el Parlamento autonómico para denunciar el "estrangulamiento" a sus recursos que supone el nuevo régimen financiero aprobado en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana. Según sus datos, los grupos minoritarios pueden tener que afrontar despidos de personal y se arriesgan a no poder desempeñar bien su labor de representación de la ciudadanía por la merma de recursos que se les va a aplicar en esta XII legislatura. A partir de ahora, los diputados que integran el grupo mixto estudiarán qué medidas de recurso legal pueden adoptar para tratar de defender sus intereses ante lo que consideran que es una "conculcación" de sus derechos.

"Hay una voluntad real de estrangular los fondos de los grupos minoritarios", ha denunciado Guitarte. "Se ha aplicado el primer rodillo, la primera cacicada de la legislatura", ha criticado Abengochea.

Las cifras que han compartido con los medios de comunicación revelan la merma concreta de la partida de subvención dirigida a los gastos de personal. En concreto, IU, que mantiene el mismo número de diputados que en la pasada legislatura, con un parlamentario, pasa de contar con una subvención anual de 66.665,16 euros para personal, a otra de 27.869,07 euros. Es decir, una reducción prácticamente del 60%. En el caso de Teruel Existe, que pasa de tener tres diputados a dos, su cuantía para personal pasa de ser de 133.330,34 euros a 55.738,13 euros.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, toma la palabra en la rueda de prensa conjunta junto a Marta Abengochea, de IU. / JAIME GALINDO

"Rompe con el consenso histórico de la Cámara"

"Se ha aprobado con los votos de Vox, PP y el PSOE una propuesta de asignación de distribución de recursos para los grupos que es injusta y rompe con el consenso histórico de esta Cámara, que tenía en cuenta que las agrupaciones minoritarias tuvieran un mínimo de recursos para poder funcionar correctamente, como dice el artículo 51 reglamento de las Cortes y la Constitución Española", ha recalcado Abengochea.

"La carga de trabajo es proporcionalmente mucho mayor en los grupos pequeños con uno o dos diputados y lo que creemos es que aplicar el criterio arbitrario proporcional puro para la subvención de personal es injusto y no se sostiene. Aplicar un criterio matemático a una subvención que debe garantizar la atención de recursos humanos no tiene sentido", ha incidido, recalcando que este cambio en el sistema de financiación "compromete" su funcionamiendo y su capacidad de representación de la ciudadanía aragonesa en el Parlamento.

"Es una suerte de mercadeo, de rapiña de los grupos con más diputados y en detrimento de los pequeños", ha denunciado Abengochea, que ha criticado cómo el PP "se pliega" a las exigencias de Vox y el PSOE, "perdiendo cinco diputados, también gana recursos". "Es una cuestión de avaricia y no responde a un criterio mínimamente democrático", ha incidido, criticando también el "cambio de opinión" de la presidenta de las Cortes de Aragón, que prometió su cargo "defendiendo el pluralismo político".

Guitarte ha denunciado que esta decisión "rompe con los criterios y la costumbre de esta Cámara en las once legislaturas anteriores en las que siempre se dotó a los grupos minoritarios de medios suficientes". "Es la priemra vez que se pone un criterio proporcional puro", ha denunciado, con lo que ello supone de merma de recursos para los grupos pequeños. "Siempre que hay menos de 14 diputados, las formaciones pequeñas tenían más recursos de los que correspondían a su proporcionalidad, así lo dispone la Constitución Española y el reglamento de las Cortes, porque si no se frena la capacidad de reperesentación", ha declarado.

Y ha señalado culpables: "Los grupos del PP, PSOE y Vox, que son incapaces de llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía, se ponen de acuerdo para repartirse los fondos en detrimento de las formaciones minoritarias". Así, consideran que con el único criterio de la proporcionalidad en función del número de diputados, se coarta sus posibilidades de representación. En este sentido, ha defendido que el informe elaborado por la Cámara "dice que es defendible tanto la proporcionalidad como la proporcionalidad corregida". Y en la realidad, ha insistido, "los importes que se quieren aplicar hacen inviable el cumplimiento del artículo 51 (del reglamento de las Cortes) y eso es impedir la pluralidad de este Parlamento".

Así las cosas, en Teruel Existe lamentan que pueden tener que realizar despidos. "Habrá que reducir el personal. En nuestro caso, es lógico que baje la financiación, puesto que hemos perdido un 33% de diputados. Pero es que la financiación se reduce más de un 60%", ha denunciado.

Los portavoces de Teruel Existe, IU y CHA entran a la rueda de prensa de las Cortes. / JAIME GALINDO

Los cambios en la financiación de los grupos en las Cortes

Los cambios en la financiación de los grupos parlamentarios son constatables. Al inicio de la pasada legislatura, la Junta y la Mesa de las Cortes definieron 89.057,64 euros como subvención fija anual para cada grupo parlamentario (había cinco, con PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista y Teruel Existe), y una subvención anual fija por agrupación parlamentaria de 59.371,80 euros, que entonces cobraban Podemos, IU y el PAR. Además, cada partido percibía la subvención anual por diputado, establecida en 25.416 euros. Como referencia, en la legislatura pasada el PP cobraba 1.432.061,16 euros de subvención anual; el PSOE, 1.204.859,40 euros; Vox, 477.813,96 euros; CHA y Teruel Existe, 296.052,60; y las agrupaciones parlamentarias 150.161,28 euros cada una.

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Ahora, con el nuevo reparto de fondos, el PP cobrará 1.552.980,34 euros (a pesar de tener doss diputados menos, cobrará 120.919 euros más), el PSOE cobrará 100.778 euros tras perder cinco diputados (pasando de 1.204.859 a 1.104.081 euros); Vox, que pasa de 7 a 14 diputados, cobrará 401.817 euros más (pasando de 477.813 euros a 879.631,42); Teruel Existe, que pierde un diputado, perderá 121.856 euros (pasando de 296.052 euros a 174.096) e Izquierda Unida, a pesar de mantener la misma representación (un diputado), pierde 32.177 euros, pasando de 150.161,28 euros a 117.984 euros de financiación anual total para esta legislatura.