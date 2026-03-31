El puerto seco de Zaragoza culminará en junio las obras que permitirán descargar trenes en 18 minutos a partir de otoño

La Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) afronta la fase decisiva de su ampliación. Las obras del nuevo acceso ferroviario por el norte, una actuación clave para transformar la operativa de la infraestructura, estarán terminadas previsiblemente entre mayo y junio. Su entrada en funcionamiento, sin embargo, no se producirá hasta otoño, una vez completado el proceso de homologación técnica, según han informado fuentes de la sociedad, cuyo socio mayoritario es el ayuntamiento a través de Mercazaragoza.

La mejora permitirá una operativa más ágil y eficiente, con una reducción de los tiempos y de los costes logísticos para las empresas que utilizan esta plataforma, considerada la primera infraestructura logística intermodal de España.

Con este calendario, la puesta en servicio de la nueva conexión se retrasa ligeramente respecto a las previsiones iniciales, en un ajuste de plazos habitual en este tipo de actuaciones ferroviarias, en las que la coordinación con la red general y las pruebas de seguridad resultan determinantes.

La intervención supondrá un salto cualitativo para la TMZ, que dejará de operar como fondo de saco para convertirse en una terminal pasante. La nueva conexión con la estación de Corbera permitirá que los trenes entren por el sur y salgan directamente por el norte para enlazar con destinos como Cataluña, Bilbao o Madrid sin necesidad de maniobras ni cambios de dirección, lo que reducirá los tiempos operativos. Este cambio reforzará de forma sustancial la eficiencia logística y la competitividad de la plataforma.

Más capacidad y más eficiencia

El objetivo de la ampliación es incrementar hasta un 50% la capacidad de la terminal, que podrá asumir un mayor tráfico ferroviario y consolidar su papel como uno de los principales nodos intermodales del noreste peninsular.

Las obras, ejecutadas por la constructora aragonesa Coalvi, culminan un proceso de ampliación desarrollado en dos fases y en el que se han invertido más de 9 millones de euros. La primera, finalizada en 2024, permitió ampliar las vías hasta los 925 metros de longitud útil y aumentar la superficie operativa hasta los 160.000 metros cuadrados, sentando las bases de esta segunda fase, con la que se alcanzarán los 180.000.

Movimiento de contenedores en la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías en Aragón. / Jaime Galindo

Gracias a estas mejoras, la TMZ podrá operar con trenes de hasta 750 metros, el estándar más competitivo en el transporte ferroviario europeo, y optimizar la gestión de las composiciones en función del tipo de carga. Mientras que los tráficos más pesados, como la alfalfa o el porcino, seguirán requiriendo convoyes de 500 metros, otras mercancías podrán aprovechar al máximo la nueva capacidad.

Con esta segunda ampliación, la terminal ganará además en agilidad operativa. La conversión en terminal pasante permitirá que los trenes sean mucho más eficaces y eficientes, con tiempos de descarga de apenas 18 minutos, lo que permitirá reducir los cuellos de botella que se producen en otras instalaciones. A ello se sumará una mejora en la operatividad, ya que la TMZ estará abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Un nodo estratégico del sistema logístico

La ampliación se enmarca en el impulso institucional al ferrocarril como una alternativa logística más sostenible y eficiente. En este contexto, la TMZ se posiciona para absorber el crecimiento futuro de la demanda, apoyada en su conexión estratégica con los principales puertos, especialmente con el de Barcelona, que forma parte de su accionariado y concentra alrededor del 70% del tráfico. Le siguen Bilbao y, de forma más puntual, Valencia, Algeciras o Vigo.

Para afrontar esta transformación, la TMZ aprobó hace un año una ampliación de capital de 6 millones de euros destinada a reforzar su posición como referente logístico del sur de Europa y a afrontar los retos de la segunda fase de ampliación, que se encuentra ya en su recta final. La operación permitió dotar a la terminal de mayor músculo financiero en un momento clave de su desarrollo.

Este movimiento no alteró su estructura accionarial, que sigue encabezada por Mercazaragoza, con el 56,7% del capital. El Puerto de Barcelona es el segundo accionista, con una participación del 21,5%, seguido del Gobierno de Aragón, con el 20,5%. El 1,3% restante corresponde a socios privados como Samca, Eurozasa, APM Terminals y Hutchison Ports.

La TMZ es la principal plataforma intermodal de mercancías de España y una de las más destacadas del corredor europeo mediterráneo por actividad y capacidad. Opera más de 3.000 trenes al año y actúa como una extensión operativa y administrativa de los puertos en el interior, además de promover corredores con otros enclaves ferroviarios y trabajar en el desarrollo de conexiones internacionales. Con la cuenta atrás de su ampliación ya en marcha, el puerto seco de Zaragoza se prepara para dar un nuevo salto como enclave estratégico del transporte ferroviario de mercancías.