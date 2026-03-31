Un punto de Aragón registra la mayor racha de viento de toda España por quinto día consecutivo

Los últimos días de marzo están teniendo un claro protagonista en Aragón: el viento. Las fuertes rachas que se están registrando en las últimas jornadas han marcado el inicio de la Semana Santa en localidades como Zaragoza, que ya vio cómo se cancelaba la salida del viacrucis de El Silencio y las Esclavas por las calles de la capital y otras dos procesiones tuvieron que modificar su recorrido para tratar de esquivar el cierzo. Este pasado Lunes Santo no hubo ninguna cancelación, pero hubo pasos que también tuvieron que adaptarse a las circunstancias meteorológicas. Durante la jornada se registraron en la capital rachas de hasta 74 km/h.

Esa ha sido la dinámica desde hace casi una semana. Y es que desde el pasado miércoles se han registrado en Zaragoza rachas superiores a los 60 km/h, obligando incluso a cerrar los parques durante las horas centrales del domingo. El viento tampoco ha dado tregua durante la madrugada.

Los registros en la capital aragonesa se quedaron atrás en comparación con otros recopilados en varias localidades de Huesca. En Benasque, por ejemplo, a las 19.30 horas de ayer lunes se registraron rachas de 93 km/h, en Jaca, a las 22 horas, 97 km/h, pero la palma se la llevaron tres estaciones meteorológicas del Pirineo aragonés: Torla, Panticosa y Cerler registraron 101, 104 y 132 km/h, respectivamente.

La racha de viento más fuerte de toda España

El caso de Cerler es paradigmático. Hay que decir que la estación que lo ha registrado no está ubicada en el pueblo propiamente dicho, sino en la zona de Cogulla, en la estación de esquí de Aramón, por lo que es capaz de captar los registros climáticos más extremos. Esto no quita valor a sus datos, sino que evidencia la virulencia del viento que se está produciendo por la entrada de una gran masa de aire frío procedente del norte de Europa y la diferencia de presiones entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Una mujer camina por el puente de Piedra de Zaragoza con el viento levantándole el pelo / Pablo Ibáñez

Las rachas de hasta 132 km/h fueron también récord del día no solo en Aragón, sino en toda España, por encima de Espolla (Gerona) y sus 120 km/h; Port Ainé (Lérida), con 106 km/h; Maçanet de Cabrenys (Gerona) que, al igual que Panticosa, se apuntó una racha de 104 km/h.

Ahondando más en el fenómeno, suma ya cinco días consecutivos registrando la ráfaga más potente de todo el territorio nacional. El domingo, sus 154 km/h dejaron atrás los 147 km/h de Vaqueira (Lérida) y los 129 km/h de Berga (Barcelonas); el sábado 28, registró 105 km/h, los mismos que la estación de Maçanet de Cabrenys; el viernes 27, las rachas de hasta 141 km/h dejaron atrás a otro punto de Aragón, Panticosa, que registró una racha de 124 km/h; y, finalmente, el pasado jueves 26, el anemómetro de Cerler anotó una de 128 km/h, un poco más fuerte que otra en Port Ainé (121 km/h).

En clave de registros históricos, el récord absoluto en la Península y Baleares se registró el 24 de noviembre de 2024 en el mirador del Cable, en el Parque Nacional de los Picos de Europa; mientras que, en el conjunto de España, es Izaña (Tenerife), la que registró la racha más potente jamás vista con sus 248 km/h.