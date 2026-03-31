El restaurante de un pueblo de Zaragoza con la mejor tapa de toda la provincia: una explosión de sabores que une Aragón y Argentina

La gastronomía zaragozana vive un gran momento, con numerosos restaurantes desplegando un amplio abanico de propuestas que no solo llegan a los barrios y al centro de la ciudad, sino que también se reparten por todo el territorio de la provincia. El sector de la hostelería se ha convertido en un auténtico revulsivo en el medio rural para fijar población y atraer visitantes, con negocios que nada tienen que envidiar en cuanto a calidad, innovación y creatividad.

Un ejemplo de ello pudo verse en la entrega de los Premios Horeca 2026, celebrada el lunes 23 de marzo en el Auditorio de Zaragoza. Un evento que sirvió para reconocer el buen momento y el saber hacer del sector, con la entrega de 12 distinciones a otros tantos establecimientos de la provincia en diferentes categorías. Entre ellos, destacan los máximos galardones concedidos a La Clandestina y El Candelas por sus menús de 60 y 40 euros, respectivamente.

Además, como novedad en esta edición, se entregó por primera vez el premio Orgullo Hostelero, que recayó en Ferran Adrià, presente en la cita. Los restaurantes Boca a Boca, Mara y Urola se alzaron con los premios a Mejor Menú del Día en sus distintos apartados: menos de 18 euros, de 18 a 25 euros y de 25 a 35 euros.

Ferrán Adrià en la entrega de los Premios Horeca 2026. / X / HORECA

Parrilla Nardone logra la Mejor Tapa de la provincia

Horeca también hizo entrega de otros galardones, como el de Mejor Servicio de Sala, que fue para La Bodega de Chema, o el de Mejor Tapa de la provincia de Zaragoza 2026, que en esta ocasión ha recaído en un establecimiento de fuera de la capital. Se trata de un restaurante situado en una pequeña localidad de alrededor de 300 habitantes, en la comarca de Cinco Villas, especializado en carnes a la brasa y con un menú que ellos mismos definen como “una explosión de sabores que une Aragón y Argentina”.

Ese restaurante es Parrilla Nardone, situado en Luesia (calle Estajadas, 10), a unos 100 kilómetros de Zaragoza. Luesia es una hermosa villa medieval con una inconfudible silueta que dibujan su castillo y por la iglesia de San Salvador. A este patrimonio histórico-artístico, la localidad suma también una gastronomía de primer nivel, con una propuesta diferente y enfocada en la brasa.

El restaurante Parrilla Nardone, de Luesia, ofrece una gastronomía diferente enfocada en la brasa. / PARRILLA NARDONE

Una tapa con sabor aragonés

Parrilla Nardone ha conquistado la categoría de Mejor Tapa de la provincia de Zaragoza 2026 en los Premios Horeca con un brioche con sesos de cordero IGP Ternasco de Aragón y mahonesa de borraja. El plato destaca por combinar la tradición casquera con técnicas modernas de cocina y productos locales aragoneses. Además, el restaurante representará a Zaragoza en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de España de 2027.

Dirigido por Álvaro Nardone, el establecimiento se caracteriza por su cocina a la brasa, sus carnes de alta calidad y técnicas innovadoras como el ternasco asado bajo tierra. Se trata de una técnica de asado argentina denominada curanto, una de las formas de cocina más primitivas, que consiste en cavar un agujero profundo en la tierra, hacer allí la brasa y asar después la carne.

El restaurante representará a Zaragoza en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de España de 2027. / PARRILLA NARDONE

Cocina fusión entre Aragón y Argentina

No es la primera vez que Parrilla Nardone obtiene reconocimientos por su creatividad y sus originales propuestas. Hace un año ya participó en los Premios Horeca con un menú degustación que proponía una auténtica fusión entre Aragón y Argentina.

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Este menú incluía suculentos platos como una empanadilla argentina cortada a cuchillo con pesto de borraja C’Alial, molleja de ternera a la brasa con parmentier de boniato y chimichurri, ensaladilla de pollo de corral sobre crujiente de cuajo de Uncastillo o sus cocochas de bacalao a la brasa con pera de alta montaña del Pirineo y queso azul Búnker de Villanúa. Una muestra de la personalidad de una cocina que combina sabores argentinos con ingredientes aragoneses y que ha convertido a este restaurante en una de las referencias gastronómicas de la provincia.