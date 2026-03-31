Los sindicatos médicos de Aragón mantienen la presión tras un primer encuentro con el Salud: irán a la huelga dos semanas en abril

El Comité de Huelga de los sindicatos médicos CESM Aragón y Fasamet se han reunido con el Gobierno de Aragón, todavía en funciones, este martes para abordar las cuestiones que han llevado a las organizaciones a convocar hasta tres huelgas desde diciembre, la última de ellas en la semana del 16 de marzo. Las partes coinciden en que ha habido un clima de diálogo. Sin embargo, y aunque consideran que hay "voluntad", los convocantes han decidido mantener la convocatoria de paros autonómicos que anunciaron para abril. De esta forma, frenarán su actividad en la comunidad durante la semana del 20 de abril y también durante la del 27 de abril, cunado se ha convocado a nivel nacional. Serán así 10 dias de paros.

Según explican desde CESM Aragón, aunque en el encuentro de este martes ha habido un diálogo más prolongado entre las parte, el Gobierno de Aragón alega que están en funciones y, por tanto, no se han producido avances reales en la negociación. Por eso, han optado por continuar con el llamamiento a la huelga para la semana del 20 de abril. Esta será ya la cuarta en la comunidad desde diciembre, con una diferencia: por primera vez, se desmarcará de la convocatoria nacional por un Estatuto Marco propio y realizará cinco días de paros solo regionales. A ellos le sucederá la semana de huelga estatal. Hasta ahora, CESM Aragón y Fasamet habían aunado las reivindicaciones al Ministerio de Sanidad y al Departamento de Sanidad en las mismas movilizaciones.

Aunque la convocatoria sigue en pie, desde el Departamento de Sanidad han acordado con los CESM Aragón y Fasamet continuar celebrando reuniones con el objetivo de acercar posturas que beneficien tanto a médicos y facultativos como a ciudadanos. Desde CESM han remarcado que ambos sindicatos se mantienen abiertos a las negociaciones y desean poder llegar a avances, algo que, según han indicado, todavía no ha sido posible. "Alegan que hay un Gobierno en funciones", han criticado.

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Precisamente por esto, en el encuentro con el Comité de Huelga han participado el director de Recursos Humanos del Salud, Pablo Sánchez; la gerente única de Atención Primaria del Salud, Pilar Borraz, y la directora del área de hospitalaria del Salud, Sara Guillén.