La Terminal Marítima de Zaragoza supera los 85.000 contenedores y se afianza como el mayor puerto seco del sur de Europa

En un territorio sin mar, Zaragoza ha logrado convertirse en puerto. Y no uno cualquiera, sino en el principal del interior peninsular y una referencia logística que sigue ganando peso en Europa. Así lo revelan los últimso datos de actividad de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), que cerró 2025 con 85.418 contenedores ferroviarios (UTIs, en la terminología del sector), un volumen que no solo mejora sus registros anteriores, sino que la consolida como la principal terminal intermodal de España y el sur de Francia, muy por delante del resto de plataformas logísticas.

Así lo revela el último ranking elaborado por Railgrup, el clúster de movilidad sostenible y logística multimodal en España. Consolida así su liderazgo, operando entre cinco y seis servicios diarios con el Puerto de Barcelona. Esta conexión estratégica, gestionada por las empresas APMT Railway y SICSA, mantiene una alta frecuencia que garantiza la agilidad del corredor ferroportuario.

Lejos de resentirse, la terminal logró crecer. Los 85.418 UTIs (unidades de transporte intermodal, principalmente contenedores) se sitúan por encima de las algo más de 82.000 de 2024. Un avance contenido, pero significativo si se tiene en cuenta que el ejercicio estuvo marcado por incidencias en la red ferroviaria que limitaron la capacidad operativa en varios momentos del año.

Tras la Terminal Marítima de Zaragoza, el ranking sitúa en segundo lugar a Madrid Abroñigal, con 75.144 UTIs y un perfil de tráficos mayoritariamente continentales. Le sigue PSM Coslada, con 62.413 UTIs, en este caso con un marcado carácter marítimo, como la propia TMZ. A continuación aparecen Barcelona-Morrot (64.413) y PSCCT Perpiñán (52.314), ambas con predominio de tráficos continentales, mientras que en sexta posición se sitúa PSA Azuqueca, con 42.807 UTIs, orientada al tráfico marítimo.

Obras y restricciones operativas

El dato, que reafirma su hegemonía, adquiere mayor relevancia en un ejercicio complicado para el transporte por tren. Las obras que se llevan a cabo en varias infraestructuras ferroviarias de Cataluña afectaron a su tráfico de carga con el Puerto de Barcelona, la principal conexión de TMZ, generando restricciones de capacidad a lo largo del año.

A ello se sumaron las afecciones derivadas de las obras de la autopista ferroviaria Madrid-Zaragoza-Algeciras y los cortes en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, también como consecuencias de los trabajos de reforma y modernización que se llevan a cabo.

El valor de la eficiencia

A pesar de este escenario, la TMZ no solo resistió, sino que creció, reforzando su posición como nodo estratégico del cuadrante noreste de la península Ibérica. «Somos líderes del sur de Europa y además con un alto nivel de eficiencia», subraya Ángel Lorén, teniente de alcalde y concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, principal accionista de TMZ a través de Mercazaragoza. En este sentido, ensalza la capacidad de la terminal para seguir ganando tráfico incluso en un contexto adverso.

Desde el propio puerto seco se llegó a criticar la falta de coordinación en las obras ferroviarias, al considerar que podrían haberse habilitado alternativas para minimizar el impacto sobre la operativa.

El mapa ferroviario de Aragón

Más allá de la TMZ, el ranking también refleja el peso creciente de Aragón en el mapa logístico. La plataforma ferroviaria de Adif en Plaza, gestionada por Cosco Shipping, ocupa el puesto 12 con 24.296 contenedores (UTIs), mientras que Terminal Intermodal de Monzón (TIM, del grupo Samca) alcanza las 11.266.

A ellas se suman LTA Plaza, propiedad de la transitaria aragonesa JCV Shipping, con 8.800 contenedores; y TIM Tamarite (Samca), con 2.851. Todas ellas configuran un ecosistema ferroviario que, aunque a distancia de la TMZ, evidencia la consolidación de la comunidad como polo intermodal.

El liderazgo de la terminal zaragozana no es fruto de la casualidad. En sus 25 años de trayectoria, la infraestructura -participada mayoritariamente por Mercazaragoza (56,7%), junto al Puerto de Barcelona y el Gobierno de Aragón- ha crecido apoyándose en recursos propios y en una estrategia centrada en la eficiencia operativa. Hoy es capaz de gestionar trenes de gran longitud, reducir tiempos logísticos al mínimo y conectar de forma directa con los principales puertos españoles.

Preocupación por los efectos de la guera

La mirada, sin embargo, está puesta en el futuro inmediato. La terminal ultima su última ampliación, que permitirá convertirla en una infraestructura pasante gracias a una nueva conexión ferroviaria hacia el noreste a través del apartadero de Corbera. Este avance eliminará maniobras de retroceso y multiplicará la eficiencia, facilitando conexiones directas con Barcelona y el eje pirenaico.

No todo son certezas. De cara a 2026, la TMZ observa con cautela el impacto de la crisis en el Golfo, especialmente sobre la exportación de alfalfa, uno de sus tráficos estrella. «Hay grandes interrogantes y la duración del conflicto será determinante», reconocen desde la terminal. Aun así, el mensaje de fondo es de confianza en la eficiencia operativa y la ampliación en marcha para reforzar las expectativas de seguir creciendo.