La vivienda subió en Aragón en 2025 más del doble de lo que lo hicieron las rentas

El coste de la vivienda continúa su ascenso imparable y, aunque las rentas suben, siguen sin llegar a alcanzar el ritmo meteórico del mercado inmobiliario. Según el informe presentado por Tinsa sobre el mercado inmobiliario en España, Aragón superó el incremento medio del precio de la vivienda en España, con un 14,7% de subidas respecto al primer trimestre de 2025. Mientras tanto, la renta media neta por hogar solo subió un 6,3% en el mismo ejercicio, según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Son dos realidades paralelas que afectan de lleno al día a día de los aragoneses, que asumen que la compra de la vivienda cada vez gana más peso en el porcentaje de los gastos habituales de la unidad familiar. Con todo, el informe de Tinsa señala también que la comunidad autónoma de Aragón no se encuentra entre las peor paradas, a pesar de los incrementos, y ni siquiera su capital, Zaragoza, está entre las ciudades más caras del país, más bien al contrario.

Con todo, el esfuerzo para comprar una vivienda sigue siendo considerable en una comunidad autónoma con un mercado tensionado, especialmente en la capital, pero también en otras zonas turísticas como el Pirineo, aunque el Gobierno de Aragón no aplique la ley de Vivienda y con otros problemas de acceso a la vivienda en el medio rural, como la falta de residencias y el envejecimiento del parque inmobiliario.

Los datos de Tinsa revelan que Aragón es la octava comunidad autónoma en la que más creció el precio de la vivienda en el último año, un 14,7% tomando como referencia el primer trimestre de 2026 respecto al primero de 2025. Una cifra por encima de la media española, situada en el 14,3%, pero lejos todavía de la dramática situación en la Comunidad de Madrid (que aglutina una subida del 19,2%), la Comunidad Valenciana (19,1%) o Castilla- La Mancha (18,8%). Con todo, la subida de los precios en Aragón en el último año duplica los incrementos de La Rioja, Ceuta o Melilla, y supera con creces la situación en el País Vasco (12,8%), el Principado de Asturias (12,7%) o Cataluña (12%).

Por provincias, el informe detecta incremento de precios en 40 de las 52 provincias. En el caso de las tres provincias aragonesas, solo Teruel se sitúa por debajo de la media, con menos de 1.000 euros por metro cuadrado y un incremento interanual de en torno al 9%. En Huesca, el precio por el metro cuadrado se sitúa en los 2.000 euros, justo en la media nacional, y el incremento en el último año es del 10%. Zaragoza es la provincia que aglutina los datos más elevados, con más de 2.500 euros el metro cuadrado y un incremento interanual de los precios de casi el 15%.

Dentro de la provincia de Zaragoza, la capital aragonesa lidera las subidas, aunque según el informe de Tinsa es la gran capital española con mejores precios. En concreto, en Zaragoza capital se establece un valor unitario de 2.087 euros el metro cuadrado, frente a los 4.600 de Madrid o los 4.417 euros en Barcelona. También Sevilla, capital de tamaño más similar a Zaragoza, supera con creces los precios de la capital aragonesa, con 2.567 euros el metro cuadrado.

Este informe señala también que la capital aragonesa es una de las que mantiene unos niveles más "razonables" para asumir el coste de la vivienda, con un esfuerzo estimado del 34% de los salarios.

Y a pesar de estas cifras, sigue creciendo en Aragón el porcentaje de ciudadanos que tienen una vivienda en propiedad. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, son el 78,3% (el dato más alto desde 2022), de las que el 54,5% no tienen una hipoteca en vigor (el dato más alto desde 2019), mientras que el 23,8% restante sí que tienen que afrontar un pago de la hipoteca (el valor más elevado también desde 2019). Además, apenas el 15% de los aragoneses paga un alquiler "a precio de mercado" (el mayor porcentaje desde 2018) y solo el 1,9% tiene un precio inferior a ese precio de mercado.

Una familia, de compras, en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La renta por hogar solo crece un 6% en 2025

Mientras la vivienda sigue su ascenso meteórico, las rentas de los hogares crecen, pero a un ritmo mucho menor. De hecho, el aumento del precio de las viviendas más que duplica el incremento de las rentas de los hogares.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la renta media por hogar en 2025 fue de 39.943 euros en Aragón, apenas un 6,3% más que en 2024, cuando la renta se situaba en 37.563 euros. En la última década, la renta ha crecido en casi 10.000 euros en la comundiad autónoma (pasando de 30.058 euros de media en 2015 a los 39.943 de 2025).

Es un dato que mejora la media nacional, que en 2025 fue de 38.994 euros. En la última década, sin embargo, la renta media por hogar aragonesa y la media española se han ido acercando, pasando de una diferencia de 4.000 euros en 2015 a apenas 1.000 en 2025.

El pasado año en Aragón mejoraron ligeramente, por otro lado, los datos de la tasa de riesgo de pobreza, que pasó del 15,1% en 2024 al 13,6% en 2025. También en este ámbito la comunidad autónoma mejora la situación de la media nacional, donde la tasa de riesgo de pobreza escala hasta el 19,5%, con casi seis puntos más que en Aragón.

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Con todo, la problemática del acceso a la vivienda sigue siendo una constante en Aragón, como en el resto del país. Y es una evidencia que los salarios no crecen al mismo ritmo que lo hace el coste de la vivienda.