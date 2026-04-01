La Muela, el paraíso de las renovables: del reinado del viento al despegue fotovoltaico

La silueta de aerogeneradores que durante décadas ha definido el paisaje de La Muela empieza a compartir protagonismo. Donde antes solo soplaba el viento, ahora también irrumpe con fuerza el sol. El municipio zaragozano, convertido desde mediados de los años noventa en uno de los grandes símbolos de la energía eólica en España, avanza ahora hacia una nueva identidad híbrida en la que la fotovoltaica gana peso con fuerza.

El último impulso lo firma el Grupo CPC, una compañía de capital alemán especializada en energías renovables. La empresa ha logrado un paso decisivo en la tramitación de su cartera de proyectos en el municipio. Las siete plantas fotovoltaicas que promueve en La Muela han recibido recientemente la autorización administrativa previa y la de construcción, otorgadas por Directora General de Energía y Minas del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno autonómico, según recogen los anuncios publicados en los últimos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Se trata de un hito que acerca la ejecución de unas instalaciones llamadas a reforzar el mapa energético de la zona. Los proyectos han logrado dar este paso después de que, en septiembre de 2024, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) emitiera la declaración de impacto ambiental favorable para la agrupación Valle de Huerva-Ortillés. Bajo esta denominación se integran siete plantas de 5 megavatios cada una (Dehesa de Ortillés, Acampo Ortillés, Dehesa de La Muela, El Espartal, Mudéjar, Valdelitera y La Huerva). En conjunto, suman 35 MW de potencia instalada en un mismo ámbito territorial.

Todas las instalaciones se ubican en el extenso término municipal de La Muela, en la zona de las Dehesas, próxima a la autovía de Teruel y a los límites con Botorrita y Muel, alejadas del núcleo urbano. Los terrenos sobre los que se asientan pertenecen a varios propietarios, en una fórmula que vuelve a evidenciar el peso de los acuerdos con dueños particulares en el desarrollo de las renovables en Aragón.

El movimiento de CPC no es un caso aislado, sino un capítulo más en la evolución energética del municipio. La Muela fue uno de los primeros enclaves en acoger parques eólicos en Aragón a mediados de los noventa, cuando los aerogeneradores comenzaron a colonizar sus muelas y planas. Con el paso del tiempo, ese despliegue convirtió al municipio en una referencia nacional del viento.

Las primeras plantas solares

La transición hacia la fotovoltaica comenzó décadas después. Desde 2019, el grupo navarro OPDE ha impulsado tres primeras plantas solares en su término —Torrubia, Los Belos y Vallobar—, situadas precisamente en la misma zona donde ahora se proyectan las instalaciones de CPC. Aquellas iniciativas marcaron el inicio de una diversificación que hoy se acelera.

Desde entonces, La Muela vive una nueva avalancha de proyectos renovables en distintas fases de tramitación y con distinta fortuna. A los desarrollos fotovoltaicos se suman iniciativas de repotenciación de los parques eólicos más antiguos —instalados hace entre 25 y 30 años—, así como proyectos de hibridación que combinan tecnología eólica y solar para optimizar infraestructuras y evacuación de energía.