Bomberos de la Diputación de Teruel retiran un tejado de chapa en riesgo por el viento en Albalate
El tejado contiguo presentaba el riesgo grave de colapso, lo que complicaba la intervención de retirada
Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han retirado este jueves una chapa metálica colocada en el tejado de una vivienda en Albalate del Arzobispo que estaba en riesgo de caer, afectada por las fuertes rachas de viento.
La evaluación inicial descartó el uso de grúas convencionales debido a la falta de acceso. Además, el tejado contiguo presentaba el riesgo grave de colapso, lo que complicaba la intervención de retirada.
Para garantizar la seguridad, se desplegó un operativo conjunto con dotaciones de Alcañiz y Montalbán, bajo la supervisión del jefe de guardia, que accedieron al tejado mediante cuerdas.
De este modo los bomberos de la DPT estabilizaron la estructura y dadas sus dimensiones realizaron el desmontaje antes del descenso, han precisado desde la institución provincial.
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