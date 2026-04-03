El Gobierno de Aragón alerta de peligro notable de aludes en el Pirineo aragonés

El Gobierno de Aragón ha informado de que se ha activado el nivel 3 --notable-- de peligro de aludes en el Pirineo aragonés, debido principalmente a la presencia de placas de viento inestables en cotas altas.

Según los últimos datos nivológicos, en los sectores más expuestos de la divisoria con Francia, estas placas presentan un grosor considerable y alta reactividad ante sobrecargas accidentales, lo que incrementa el riesgo para montañeros y esquiadores.

Además, con la previsión de mejora meteorológica y regreso del sol, se espera una actividad frecuente de aludes naturales, especialmente en estas zonas más expuestas.

El Ejecutivo autonómico ha advertido de que el primer día de buen tiempo tras un temporal representa un momento especialmente delicado, al coincidir una mayor afluencia de personas en la montaña con condiciones de nieve todavía inestables.

Recomendaciones

En las zonas de mayor riesgo se recomienda extremar la precaución en terrenos inclinados en todo el Pirineo aragonés; áreas próximas a la divisoria con Francia, amplias zonas de la comarca de la Ribagorza, donde las nevadas han sido más intensas.

Entre las recomendaciones de seguridad, el Gobierno de Aragón ha insistido en la importancia de una adecuada planificación de las actividades en montaña invernal y ha recordado las principales medidas de seguridad como consultar el Boletín de Peligro de Aludes (BPA), prestando atención no solo al nivel de riesgo, sino también a los detalles sobre orientaciones y tamaño de aludes previstos.

Asimismo, sugiere revisar la predicción meteorológica antes de la actividad; analizar el terreno mediante la cartografía ATES, adaptando el itinerario a las condiciones de estabilidad de la nieve; equiparse adecuadamente con DVA --detector de víctimas de avalancha--, pala y sonda, y saber utilizarlos correctamente.

Noticias relacionadas

El Gobierno de Aragón ha reiterado que todo terreno nevado es potencialmente terreno de aludes, por lo que resulta imprescindible gestionar adecuadamente la seguridad en cualquier actividad en montaña.