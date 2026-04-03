El ‘pueblo’ más devoto de España está en Aragón: tiene un precioso monasterio a 10 minutos de Zaragoza.

Miles de aragoneses disfrutan ya de sus vacaciones de Semana Santa. Ya sea en la ciudad o en el pueblo, muchos aprovechan estos días para asistir a las procesiones y a los actos religiosos programados en estas fechas de Pasión, mientras que otros prefieren hacer una escapada a la playa o a la montaña para descansar y cargar pilas.

También los hay que combinan ambas opciones: disfrutar de la tradición y, al mismo tiempo, hacer alguna salida de un día fuera de Zaragoza. En la provincia existen numerosos lugares perfectos para una jornada de asueto, ya sea con visitas culturales o en contacto con la naturaleza. Desde pueblos medievales como Sos del Rey Católico hasta parajes tan conocidos como el Monasterio de Piedra, las alternativas son muchas y se adaptan a todos los gustos.

Pero no hace falta irse muy lejos para encontrar el lugar perfecto para desconectar. En los alrededores de Zaragoza existen rincones que invitan a relajarse y a pasar un día tranquilo con la familia o los amigos. Es el caso de un pequeño barrio zaragozano con alma de pueblo que esconde uno de los enclaves patrimoniales más singulares del entorno de la capital: un bello monasterio cargado de historia.

Santa Fe, el barrio más singular del entorno de Zaragoza

Su propio nombre cobra un simbolismo especial en estas fechas, ya que podríamos decir que es el más devoto de España. Pese a lo que muchos creen, Santa Fe no es una localidad del área metropolitana de Zaragoza, sino un barrio de la capital aragonesa, situado a unos nueve kilómetros de la ciudad en dirección a Cadrete. Con muy pocos vecinos y un ambiente tranquilo, conserva ese aire de pueblo que lo convierte en un destino perfecto para una escapada cerca de casa.

Santa Fe forma parte del distrito zaragozano de Casablanca y se integra en un continuo urbanístico con los municipios de Cuarte de Huerva y Cadrete. Además, está conectado con Zaragoza mediante la línea 411B del Consorcio de Transportes, lo que facilita visitarlo en un día sin necesidad de utilizar el coche.

El Monasterio de Santa Fe, a diez minutos de Zaragoza, es un tesoro histórico. / JUAN MARTÍN VILLATE / HISPANIA NOSTRA

El monasterio de Santa Fe, un tesoro histórico

El principal atractivo del barrio es el monasterio cisterciense de Santa Fe, uno de los conjuntos monásticos más destacados de Aragón desde su fundación en el siglo XIV. Su iglesia y su puerta principal fueron declaradas Monumento Nacional en 1979, reconocimiento que da una idea del valor patrimonial del conjunto.

El monasterio fue fundado en torno a 1341 por Miguel Pérez Zapata a raíz del traslado de los monjes del monasterio de Fonclara, en el valle del Cinca. Un siglo más tarde, en 1443, el rey Alfonso V le concedió la jurisdicción criminal alta y baja, lo que convirtió al abad en señor de Cadrete y Cuarte. En aquellos siglos, los monjes no solo administraban los recursos del señorío, sino que también se dedicaban a la atención de enfermos y pobres y ofrecían hospedaje de alto nivel.

La importancia del monasterio queda reflejada también en las numerosas visitas que recibió a lo largo de su historia por parte de monarcas aragoneses como Alfonso V, Juan II, Fernando II o Felipe I de Aragón y II de Castilla, además de diputados del reino que acudían desde Zaragoza para tratar asuntos de gobierno.

Un enclave ligado a la historia de Aragón

Entre sus muros vivió además Fray Gauberto Fabricio de Vagad, monje de Santa Fe y autor de la 'Crónica de los Reyes de Aragón', obra por la que fue nombrado cronista mayor del reino por Fernando II. Está considerado, de hecho, como el primer historiador de Aragón.

Entre los muros del monasterio de Santa Fe vivió el que es considerado primer historiador de Aragón. / JOSÉ MARTÍN VILLATE / HISPANIA NOSTRA

Aunque el monasterio cuenta con casi ocho siglos de historia, buena parte de los elementos que hoy lo forman fueron levantados hace unos 200 años. La gran iglesia barroca data del siglo XVIII y fue construida, según distintas fuentes, en 1774 o 1778, por un lego cisterciense discípulo de Ventura Rodríguez, una de las grandes figuras de la arquitectura española del barroco. La puerta de entrada al recinto amurallado se erigió poco después, en 1797.

En el último tercio del siglo XVIII, el complejo vivió un importante impulso constructivo del que surgieron algunos de sus elementos más representativos. Sin embargo, su historia también está marcada por los episodios de destrucción y abandono.

Saqueos, abandono y un futuro incierto

El 16 de junio de 1808, durante el primer Sitio de Zaragoza, las tropas francesas saquearon e incendiaron el monasterio. En el ataque murieron varios monjes y fueron robados tanto dinero como algunas de las piezas más valiosas del conjunto. Terminada la Guerra de la Independencia, en 1814, la comunidad regresó a Santa Fe e intentó recomponer la situación.

Pese a ello, las desamortizaciones de la primera mitad del siglo XIX acabaron provocando el abandono definitivo del amplio conjunto monástico, que fue dividido en distintos lotes y subastado. Desde entonces, el monasterio ha vivido un proceso de deterioro que llega hasta nuestros días.

La iglesia y la portada principal del Monasterio de Santa Fe de Zaragoza son Monumento Nacional desde 1979. / JUAN MARTÍN VILLATE / HISPANIA NOSTRA

Actulamente, el estado de conservación del conjunto es muy precario, a pesar de los esfuerzos realizados por distintas asociaciones para proteger y poner en valor este magnífico monumento. De hecho, el monumento forma parte de la Lista Roja de Hispania Nostra de patrimonio en riesgo.

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