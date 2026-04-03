El Tren del Tambor vuelve el 4 de abril a conectar Zaragoza con La Puebla de Híjar y su emblemática Semana Santa

El próximo sábado 4 de abril, Aragón volverá a vibrar con una de sus citas más singulares de la Semana Santa: el regreso del tradicional Tren del Tambor hasta La Puebla de Híjar. Esta iniciativa, que une patrimonio ferroviario y tradición cultural, se realiza con la colaboración de la Asociación de Cofradías de Semana Santa y el Ayuntamiento de la localidad para impulsar esta propuesta turística única en la comunidad.

El tren, operado por la compañía ALSA, partirá desde la estación de Zaragoza-Delicias a las 15:00 horas, con parada en Zaragoza-Goya. Desde allí, el conocido como “Tren Azul” recorrerá la histórica línea de los directos a Barcelona hasta su destino final.

Nueve municipios forman parte de la emblemática Ruta del Tambor y Bombo, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén e Híjar. Allí, el sonido del tambor y el bombo se convierte en protagonista absoluto de la Semana Santa. Por este motivo, la Semana Santa del Bajo Aragón fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, una distinción que evidencia la carga cultural y emotiva de la tradición turolense.

Semana Santa de La Puebla de Híjar / Turismo de Aragón

En La Puebla de Híjar, el toque continuo de estos instrumentos es una manifestación profundamente arraigada entre sus habitantes y uno de los mayores atractivos para los visitantes. El Tren del Tambor permite a turistas y aficionados vivir de cerca los actos del Sábado Santo, entre los que destaca el esperado Cese del Toque del Tambor y el Bombo, un momento cargado de emoción que marca el final de horas ininterrumpidas de devoción y despide la Semana Santa hasta el año siguiente.

Programa de la jornada

El programa de la jornada incluye la llegada a las 16:00 horas, con recibimiento por parte de las cuadrillas locales y un recorrido hasta el centro histórico. A partir de las 16:30 horas, los visitantes podrán disfrutar de una visita libre por el casco antiguo, la iglesia parroquial y las infraestructuras hidráulicas del municipio. A las 18:00 horas tendrá lugar la procesión de traslado de las imágenes al calvario, seguida del desfile de alabarderos.

La noche continuará con tiempo libre para cenar. Dada la gran cantidad de visitantes que se esperan esta velada, se recomienda reservar previamente. A las 22:00 horas, llegará por fin el sobrecogedor cese del toque. Posteriormente, el tren emprenderá su regreso a las 23:00 horas, llegando a Zaragoza antes de la medianoche.

La Puebla de Híjar en sus eventos multitudinarios de Semana Santa. / El Periódico de Aragón

Además, se han programado actividades complementarias como la visita a los pasos en la iglesia parroquial y un servicio de autobús entre el Parque de La Alameda y la estación para facilitar el regreso.

El Tren Azul, compuesto por coches históricos como el salón ZZ-1601, el restaurante WR-3567 con servicio de bar, coches de departamentos, coche cama y un singular coche estafeta con museo postal, añade un valor añadido a esta experiencia.

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Las reservas y compra de billetes ya están disponibles a través de la web oficial www.trenesturisticos.es.