Aragón despide una temporada de esquí sobresaliente con sol y hasta en bañador en Formigal

Aragón afronta este fin de semana el desenlace de una temporada de esquí 2025-2026 con buen sabor de boca y un balance que apunta al sobresaliente, a falta de conocer las valoraciones oficiales de los diferentes operadores del sector. El cierre es escalonado, pero está ya muy definido. Este domingo pondrán fin a la campaña Formigal, Panticosa, Cerler, Valdelinares y Candanchú, mientras que Javalambre se despidió el pasado 22 de marzo. La excepción será Astún, que mantendrá actividad también este lunes 6 y contempla una reapertura adicional el sábado 11 y el domingo 12 de abril, lo que la convertirá en el último reducto del esquí alpino aragonés esta temporada.

El grueso del cierre llegará, por tanto, en pleno Domingo de Resurrección, cuando la mayor parte de las estaciones aragonesas pondrán el broche a una campaña marcada por la abundancia de nieve y por un marzo decisivo para relanzar la afluencia. En el caso de Astún, la dirección de la estación ha justificado la prórroga por las condiciones todavía favorables en pistas y ha fijado para esos últimos días un horario reducido de 8.15 a 14.30 horas

En el grupo Aramón, la despedida ha adquirido además forma de festival de fin de temporada. Formgial ha ofrecido este sábado una imagen poco habitual, pero muy expresiva de este final de campaña. En la estación de valle de Tena se han visto a esquiadores en bañador, bajo el sol, deslizándose por la zona de Anayel en la ya clásica Bajada Tropical.

La escena, más propia de una postal desenfadada de primavera que de la recta final del invierno, resume bien el tono con el que las estaciones aragonesas despiden una campaña que el sector da por especialmente positiva.

Formigal-Panticosa ha concentrado durante estos días competiciones deportivas, carreras sociales y varios de los clásicos del cierre, como el Water Slide en Panticosa y el gran evento final en Marchica.

Cerler, por su parte, ha despedido la nieve con actividades para niños, música en directo y ambiente de après-ski en Rebáscaro, mientras que Valdelinares ha reservado para este domingo sus actos más vistosos, con Bajada Tropical y Water Slide en la pista central.

Nostalgia dosmilera en Marchica

El epicentro simbólico del adiós estará este sábado en Formigal, donde el evento I Love Marchica pondrá música al cierre del invierno con un cartel formado por Cali & el Dandee, Las Ketchup, Raúl, Xriz, Marian Dacal y Jumper Brothers. Aramón lo ha planteado como el gran cierre social y festivo de la campaña, en una estación que ha querido convertir sus últimos días en una mezcla de nieve, disfraces, competición y après-ski.

El balance del tramo final confirma que la nieve ha aguantado con solvencia hasta abril. En el parte de este sábado, Formigal ofrecía 120 kilómetros esquiables; Cerler, 66; Panticosa, 27; Candanchú, 46,5; y Astún, 43, todas ellas con espesores de entre 37 y 101 centímetros. En Teruel, Valdelinares ha apurado también sus últimos compases con 11,4 kilómetros abiertos y entre 9 y 13 centímetros de nieve.

Son cifras que refuerzan la sensación de una campaña larga, generosa y estable, muy por encima de otras temporadas recientes. El final llega, además, tras una temporada que el sector considera especialmente sólida en el Pirineo aragonés. Con una ocupación hotelera de entre el 80% y el 90% en las jornadas clave de esta Semana Santa y una campaña que, tras un enero irregular, encontró en marzo su gran punto de inflexión gracias a las nevadas, la mejora del tiempo y la concentración de visitantes.

Con cerca de 130 días de actividad en algunos centros y espesores muy destacados durante buena parte del invierno, Aragón despide una de sus temporadas más agradecidas de los últimos años.