Aragón impulsa el voluntariado digital para acercar las nuevas tecnologías a los mayores

El Gobierno de Aragón ha lanzado la quinta edición de 'La Compañía', una red de voluntariado y mediación digital dirigida a personas mayores de 65 años con el objetivo de mejorar sus competencias tecnológicas y facilitar su integración en la sociedad digital.

La iniciativa, impulsada por Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) en colaboración con Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, busca además combatir la soledad no deseada y fomentar la participación activa de este colectivo.

Como han informado en una nota de prensa desde el Ejecutivo aragonés, en la comunidad residen más de 280.000 personas mayores de 65 años, de las que unas 78.000 viven solas. El programa se apoya en una veintena de voluntarios, también mayores de 65 años, que actúan como mediadores digitales tras recibir formación específica.

Estos participantes, ejemplo de envejecimiento activo, ayudan a otros mayores a desenvolverse en entornos digitales cotidianos, de tal forma que reducen así la brecha tecnológica. Como reconocimiento a su labor, los mediadores obtendrán el certificado de competencias #CVOL y podrán acceder al carné de voluntariado del Gobierno de Aragón, que ofrece ventajas y descuentos.

La iniciativa incluye cursos de iniciación, bajo el título 'Entre pantallas', comenzarán el 13 de abril en Zaragoza, el 14 en Teruel y el 16 en Huesca, y estarán centrados en el uso básico y seguro de dispositivos móviles. Asimismo, se impartirán talleres intermedios sobre aplicaciones, almacenamiento en la nube, gestión de contraseñas, redes sociales, inteligencia artificial y ciberseguridad, con el fin de ampliar las habilidades digitales adquiridas.

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Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa a través de la web habilitada por el Gobierno de Aragón.