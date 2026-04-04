La Estrella, el restaurante a los pies del Pirineo que se ha convertido en parada obligatoria para turistas y transportistas: "Comida casera y típica"

Casi setenta años de historia en el Pirineo aragonés, en la zona de la Jacetania, concretamente en Villanúa, en el valle del Aragón. Tras cuatro décadas con su anterior propietario, los padres de Vanesa, ya mayores, adquirieron La Estrella. Desde entonces, primero los padres y después los hijos, llevan ya 25 años al frente de este emblema para visitantes y muchos transportistas que cruzan la frontera cada día.

“Mis padres lo compraron con la idea de que luego lo lleváramos nosotros en el futuro”, cuenta Vanesa, actual propietaria de La Estrella e hija de sus anteriores dueños. El restaurante es ya un emblema de la localidad y, para quienes pasan por allí a diario. Por ello, cuando la familia llegó, decidió conservar su nombre.

Aunque, si el restaurante destaca por algo y por lo que es recordado, es por su cocina. "Se distingue porque es comida casera y típica".

Platos "estrella"

Sus menús del día constan de cinco primeros y cinco segundos a elegir, más postre, pan, vino, agua o gaseosa, por un precio medio de 19 euros, aunque este puede variar los fines de semana e incluso si eres un trabajador que pasa a diario por allí. Por ello, es un bar muy conocido en los camioneros que paran a comer cuando cruzan la frontera hacia nuestro país vecino, Francia.

“Si tuviera que decirte dos platos típicos, serían el rabo de toro estofado y la olla jacetana”, confiesa Vanesa. Aunque hay muchos otros platos muy reconocidos, como las legumbres o los potajes, y, si hablamos de raciones, los caracoles o la oreja son algunos de los más demandados por sus clientes.

“Ahora mismo damos de comer entre 50 y 60 personas al día, pero en verano, con la terraza, podemos llegar hasta las 150”, explican. En temporada estival, la afluencia de clientes crece de forma notable y, según confiesan, incluso superan los niveles previos a la pandemia de la COVID-19.

Retos de un negocio en el Pirineo

Aunque es una zona transitada, tener un restaurante en el Pirineo aragonés también implica sus retos. “Ahora que vamos a entrar en temporada alta, nos está siendo muy complicado encontrar personal”, confiesa Vanesa, que incluso ha acudido a la Escuela de Cocina de Huesca en busca de posibles trabajadores.

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De cara al futuro, seguir trabajando como hasta ahora y en uno bastante lejano, aunque le daría mucha pena, ya que para ella La Estrella es como su segunda casa, se plantearía distintas opciones, como la venta o el alquiler.