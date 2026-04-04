El luto de Las Esclavas abre el Sábado Santo en Zaragoza

Sábado Santo de luto. Y de silencio. La procesión de Las Esclavas, la única de Zaragoza formada solo por mujeres, ha desfilado por el centro de la ciudad para llorar la muerte de Jesús. Minutos después de las 11.00 horas, las túnicas negras de la Congregación de Esclavas de María Santísima han iniciado la marcha desde la iglesia de San Pablo hacia la de San Nicolás, donde se realiza la oración por la que se rinde culto a Cristo en el sepulcro y a la virgen en su soledad.

El toque inicial de las campanas ha dado paso a la salida de la Virgen de la Soledad, que ha sido recibida con un sonoro aplauso que por unos minutos ha roto el silencio imperioso que reinaba en la calle San Pablo. El paso ha vuelto a numerder al público, que ha admirado la imagen que mostraba el dolor en el rostro de María tras la muerte de Cristo. Sobre la talla, reflejados, los rayos de luz de un día de sol brillante.

Sobre el leve murmullo de la calle San Pablo se ha alzado la voz de dos «esclavas», que al unísono han cantado una jota a los pies de la talla para venerar a la Virgen de la Soledad con la que, minutos después, y sin tener que sortear las fuertes rachas de viento, han procesionado Las Esclavas.

La congregación ha marchado por las calles Manifestación, Alfonso I o la plaza del Pilar, entre otros puntos de la capital aragonesa, en su camino hacia la iglesia de San Nicolás. Y lo ha hecho sin bombos ni tambores: el silencio imperioso ha marcado el paso de las mujeres de negro.

«Son todo mujeres. Es la única procesión en la que solo hay mujeres», explicaba un hombre a otro mientras seguían a la cofradía, que se abría paso ante los ojos de los vecinos de San Pablo.

Con la procesión de La Soledad, Las Esclavas simbolizan el acompañamiento a María al Santo Sepulcro tras la muerte de Jesús y cultivan la esperanza en la resurrección de Jesús. Al terminar la marcha, Cristo muerto se reúne con el paso de la Virgen en su Soledad en la iglesia de San Nicolás, donde los fieles rinden culto a ambas imágenes.

La Virgen de la Soledad de Las Esclavas es una talla atribuida a Carlos Palao Ortubia. Además de ir de luto, sin joyas y sin corona, lleva sobre su pecho una condecoración que le fue concedida durante el reinado de Isabel II. En una mano porta un pañuelo blanco y la corona de espinas, y tanto el vestido como el manto que luce están realizados en terciopelo negro y bordados con azabache, lentejuelas y cristal negro procedente de vestidos de novia de esclavas.

También las mujeres que procesionan vestían de luto. Llevan largas túnicas negras anudadas a la cintura con un grueso cordón blanco de siete nudos que simboliza los siete dolores de María Santísima. Sobre el pecho, colgado, portaban un escapulario con la imagen de la Virgen de los Dolores que es símbolo de la esclavitud que da nombre a la congregación. Algunas también llevaban con ellas velas en señal de esperanza para pasar el duelo tras la crucifixión de Jesús.

En imágenes | Sepulcro del Cristo de la Cama en la Iglesia de San Cayetano / Laura Trives

En el camino han orado también al Cristo de la Cama, que se encuentra en el interior de San Cayetano y que este Sábado Santo está abierto al público. Este puede visitarse durante todo el día en el sepulcro, así como también los pasos de otras cofradías que fueron recogidos despues del Santo Entierro.

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El Sábado Santo llegará a su final con la Vigilia Pascual de la Real Hermandad de Criso Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo (Cristo Resucitado), que partirá a las 21.15 horas de la iglesia de Santa Isabel de Zaragoza. Marchará por la calle Manifestación, Alfonso I y hasta la plaza del Pilar, donde tendrá lugar la celebración con la que se conmemora la resurrección de Jesús tras haber muerto crucificado.