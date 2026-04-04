Esta es la plaza del centro de Zaragoza que refuerza su seguridad vial y limita su velocidad para evitar sustos ante la presencia de escolares

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, ha llevado a cabo un refuerzo en la señalización horizontal y vertical en la calle Morería y en la plaza de Salamero, en acceso para vehículos rodados que colinda con los dos parques de juegos infantiles instalados en la plaza cuando se realizó su renovación integral.

Esta zona había cambiado su fisonomía en los últimos años. Ahora coexisten, en el mismo nivel de la calzada, centros escolares, comercios, el acceso a un parking subterráneo y la propia plaza, muy frecuentada por escolares y sus familiares.

Los pivotes señalan la zona de paso de vehículos. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Aunque no se han registrado incidentes de importancia, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha considerado adecuado reforzar la señalización para incrementar la sensibilidad tanto de conductores como de peatones, en la línea ya marcada por la actual campaña de comunicación municipal que tiene como lema "ConVivencia Vial".

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En esta zona se han instalado distintos hitos abatibles (pivotes flexibles) que marcan los puntos sensibles a un hipotética invasión por parte de vehículos a motor. Además, se ha pintado una nueva señalización horizontal, con una plantilla que es novedosa en las calles de Zaragoza, en la que se indica que se entra en una Zona Escolar. De hecho, al tratarse de una zona especialmente sensible, la velocidad máxima está limitada a 10 kilómetros por hora.