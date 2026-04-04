Las rachas de viento disparan el polen de plátano en Zaragoza: "Hay pacientes a los que la medicación de otros años ya se les queda corta"

Hace días que comenzó la primavera y con ella han llegado unas fuertes rachas de viento que en Zaragoza han contribuido a disparar los niveles de polen del plátano, que empezó a polinizar a finales de marzo y continuará hasta mediados de abril. Los datos recogidos por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica señalan que la capital aragonesa está en un nivel de alerta «alto» al superar los 130 granos de polen de platanus por metro cúbico. Desde el 15 del pasado mes y hasta este jueves, 2 de abril, se han alcanzado los 11.057 granos acumulados por metro cúbico en la ciudad.

«En el plátano se ha doblado el nivel máximo alcanzado el año pasado», indica Beatriz Pola Bibián, alergóloga del Centro Médico Zaragoza y responsable de recopilar los datos de la ciudad para la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. La profesional explica que los tiempos de polinización de las distintas especies alergénicas son similares cada año, pero no su intensidad. En ella influyen distintos factores atmosféricos, como la lluvia, que señala que afecta menos a los árboles y más a las plantas al hacerles florecer y expulsar el polen, o el viento. «Las rachas de estos días están afectando mucho y hacen que haya mas polen de plátano porque mueven mucho los árboles y hace que aumenten los niveles», desarrolla.

Además de mover los plataneros, las rachas de viento hacen que este polen se extienda y llegue también a otros puntos de la ciudad en los que están menos presentes. Con todo, el jefe de servicio de alergología del hospital Clínico de Zaragoza, Juan Fraj Lázaro, recuerda que el plátano de sombra abunda en la capital aragonesa, lo que también puede contribuir a incrementar los niveles. Según apunta Fraj, este 2026 pueden ser algo superiores a los registrados en 2025 pero, recuerda, todavía queda proceso por delante. La polinización del plátano finaliza a mediados de abril.

«La polinización del platanero no es muy prolongada pero está siendo intensa. Hay pacientes a los que ahora ya se les está quedando corta la medicación que otros años les funcionaba porque los picos son muy altos y con lo que tomaban no es suficiente», ahonda Pola. Fraj detalla que «la gente alérgica está muy expuesta y les puede provocar síntomas severos de conjuntivitis o de asma».

La polinización del plátano de sombra llega después de la del ciprés -tanto del cupressus arizonica (ciprés de Arizona) como del cupressus sempervirens (ciprés mediterráneo)- que, informa Fraj, tuvo su pico a mediados de febrero. Detalla que los niveles de este 2026 fueron similares a los del año anterior.

Ambos alergólogos explican que las gramíneas serán la siguiente planta en polinizar, y dependerá de las condiciones meteorológicas de abril. «Dependen mucho de la pluviosidad. De momento parece que habrá mucho polen porque ha sido un invierno muy lluvioso, pero hay que esperar. Si el próximo mes no llueve y empieza a hacer calor o temperaturas de 20º o 25º, no habrá tanto», desgrana el jefe de servicio de alergología del hospital Clínico de Zaragoza.

También Pola apunta a más alergia a las gramíneas a raíz de las lluvias de este invierno, y estima que los alérgicos tendrán «una primavera peor» a la anterior. «La previsión no es buena para los pacientes, pero nunca se sabe lo que va a pasar», remarca. La polinización de esta planta es entre mediados de mayo y hasta junio, y a la vez que ella polinizará el olivo. «En Zaragoza hay poco. La mayoría de pacientes con síntomas vienen del Bajo Aragón, de zonas como Caspe o Alcañiz que son olivareras», indica Fraj.

El último pico de polinización, que se prevé para verano, será el de las amarantáceas de amaranto, en el que se incluyen especies como las Capitanas. Fraj explica que estas polinizan hasta después de las Fiestas del Pilar. «Son muy comunes en Aragón», agrega Pola.

Los principales síntomas

A pesar de las diferencias en tiempos de polinización e intensidad, los síntomas de los pólenes son similares entre sí. Lo más habitual es el picor de nariz y ojos, el lagrimeo y enrojecimiento y, a nivel nasal, la moquita líquida, la congestión y los estornudos. En los casos de mayor gravedad puede producir asma y este derivar en fatiga y tos.

Ambos expertos coinciden en que la prevención efectiva es prácticamente inexistente, ya que la única medida eficaz pasaría por no salir de casa o desplazarse a lugares en los que no esté polinizando la especie a la que el paciente es alérgico, algo prácticamente imposible para la mayor parte de las personas que deben seguir una rutina.

Pola apunta que algunas medidas que pueden ayudar mínimamente es utilizar gafas de sol y mascarilla o evitar el deporte al aire libre porque al hiperventilar se inhala más polen, aunque remarca que son consejos que solo pueden «minimizar algo» los síntomas.

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Con todo, existe medicación convencional que, afirma Fraj, es cada vez «mejor» y «más eficaz». Pola informa de que existe el tratamiento sintomático, que son los antihistamínicos en colirio, nasales u orales y los inhaladores para el asma; y la inmunoterapia, que es lo que se conoce como las vacunas para la alergia. Estas se aplican en caso de que la medicación convencional no sea efectiva y los síntomas sean intensos, y hacen modificar el curso de la enfermedad haciendo que el paciente tenga cada año menos síntomas. El tratamiento dura tres años y su inyección es mensual. Una vez finalizado, disminuye la sintomatología en los alérgicos.