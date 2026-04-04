La suerte sonríe a Zaragoza con parte del primer premio de la Lotería Nacional

Zaragoza ha sido agraciada este sábado, 4 de abril, con parte del primer premio de la Lotería Nacional. El número premiado ha sido el 11711 con 600.000 euros a la serie y, en concreto, 60.000 euros para el décimo. En la capital aragonesa se ha repartido en la adminsitración Bola de Cristal, en la calle Salvador Minguijón, 10.

Además de en Zaragoza, el premio se ha repartido también en Siero (Asturias), Badajoz (Extremadura), Bilbao (País Vasco), Burgos (Castilla y León), Girona (Cataluña), Almuñécar (Andalucía), Manacor (Baleares), Las Palmas (Canarias), Madrid, Tudela (Navarra), La Perdoma (Tenerife, Canarias) y Valencia.

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El sorteo de la Lotería Nacional se ha celebrado este 4 de abril en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Se trata de uno de los juegos más populares de España.