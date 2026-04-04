La tradición tamborrera de Zaragoza estará en Madrid este Domingo de Resurrección

La Semana Santa de Zaragoza dejará su sello y su impronta en la Semana Santa de Madrid en este Domingo de Resurrección. La cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de la capital aragonesa es la invitada a la tradicional tamborrada de Madrid, que este año celebra su 30 aniversario en la capital española y contará, también, con representación del Gobierno municipal, con los concejales Alfonso Mendoza y Carlos Gimeno.

El acto, que pone el broche final a la Semana Santa madrileña, se celebrará el Domingo de Resurrección entre las 12.00 y las 14.00 horas en la plaza Mayor, donde los tambores de la cofradía zaragozana harán retumbar el centro histórico de la ciudad.

Por parte del Ayuntamiento de Madrid participarán la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura, en una cita que reúne a representantes institucionales de ambas ciudades.

La tamborrada, que se celebra desde hace tres décadas, incluye un pasacalles que partirá del Monasterio de las Carboneras, en la plaza del Conde de Miranda, y recorrerá la plaza de la Villa hasta desembocar en la plaza Mayor, donde tendrá lugar la tronada final que rompe el último silencio de la Semana Santa.

Cada año, este evento cuenta con la participación de una cofradía zaragozana, de tal forma que se consolida el vínculo cultural entre Zaragoza y Madrid a través de una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa aragonesa. Además, Zaragoza Turismo instalará un punto de información en la plaza Mayor para promocionar la oferta cultural, patrimonial y gastronómica de la ciudad, así como su Semana Santa.

La jornada contará también con la participación de actores y dinamizadores que, vinculados a la Capital Mundial de la Garnacha, la figura de Goya y la ciudad de las dos catedrales, interactuarán con el público mediante juegos, actividades infantiles y catas.

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Como parte de esta acción promocional, se organizará un sorteo de un fin de semana en Zaragoza para dos personas, que incluirá alojamiento, cena, visita guiada y recorrido en bus turístico, con el objetivo de atraer visitantes y reforzar la proyección turística de la ciudad.