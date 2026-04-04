Los vecinos que vivieron el secuestro de Quini en Zaragoza: "Alucinamos con que estuviera en el barrio ¡y con que los secuestradores fueran del barrio!"

"Fue una sorpresa total. Alucinamos todos porque Quini estaba en el barrio ¡y porque los secuestradores eran del barrio!". El shock fue tan grande que todavía lo recuerdan las vecinas más veteranas del barrio de Tenerías de Zaragoza. El pichichi de la liga española de fútbol, delantero del FC Barcelona a principios de los años 80, Enrique Castro González, Quini, pasó 25 días secuestrado en un zulo construido en un sótano del número 13 de la calle Jerónimo Vicens de Zaragoza.

Entre el 1 y el 25 de marzo de 1981, nada se supo de este futbolista asturiano al que capturaron dos zaragozanos –con la colaboración de un tercero–con la intención de salir de una mala racha económica y por la vía del pago de 100 millones de pesetas por su liberación. La historia y el perdón de Quini a sus captores es leyenda de España. Y ahora es también una serie de televisión, Por cien millones, dirigida por el aragonés Nacho García Velilla, que ya puede verse en Movistar+. Quienes vivieron esos días en primera persona quieren ver la serie. Y, a pesar de que han pasado ya 45 años de un suceso que hizo contener el aliento al mundo del fútbol y a media España con la democracia recién estrenada y el susto en el cuerpo todavía del intento de golpe de Estado del 23F, algunos recuerdos se mantienen tan vivos como el primer día.

Estado actual del lugar donde estuvo secuestrado Quini, en un sótano del barrio Tenerías de Zaragoza. / Jaime Galindo

"Recuerdo que estaba tendiendo y oí gritos de ‘¡Quini, Quini!’. Vivía en la calle de atrás y el primero que bajó a ver qué pasaba fue mi marido, que era muy futbolero". Habla Irene, que recuerda que esos días los vivieron "como una película". "Al día siguiente estaba todo lleno de periodistas, había mucho revuelo de gente... Todo el barrio nos quedamos sorprendidos. El bar donde compraban los bocadillos para darle de comer era el bar al que íbamos. En esa época, Tenerías era un barrio muy familiar, con mucha relación entre los vecinos, y los secuestradores eran chicos del barrio. Nadie les apartó ni les juzgó", asegura Irene, que reconoce que "nadie sospechó nada" durante los 25 días de cautiverio.

Marisa tenía relación personal con los captores, eran de su edad y a menudo había compartido tardes de juego con ellos, en la calle, a la fresca. "Eran muy buena gente, buenísima gente. La tarde de antes de que se supiera todo, yo había estado con su mujer y nadie sabía nada de nada", explica. "Fue una sorpresa total. Alucinamos todos porque Quini estaba en el barrio ¡y porque los secuestradores eran del barrio!", recalca.

También Marisa recuerda qué estaba haciendo cuando en la televisión anunciaron que se había localizado a Quini y que lo habían liberado. "Esa tarde venía mi primo a casa, y llegó diciendo que había mucha policía y que casi no le dejaban pasar con el coche para entrar al barrio. Poco después vimos lo que pasaba por la tele y entonces entendimos todo", rememora. Esta vecina de la misma calle del zaragozano barrio de Tenerías mantuvo el contacto con los captores, una vez cumplieron su pena de cárcel de diez años. "Ellos mismos alucinan ahora y se preguntan por qué hicieron eso. Hay que recordar que le trataron muy bien desde el principio, y que Quini les perdonó", añade la vecina.

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A sus recuerdos se suma los de Celia, que llegó al barrio pocos meses antes de que se produjera el secuestro. "Nadie sabía ni se imaginaba que estuviera ahí: fue una sorpresa para todos", confirma. En su caso, también mantuvo la relación con la familia después del sorprendente suceso, aunque reconoce que el tema del secuestro no salía en las conversaciones habituales. "Mantuvimos la relación igual con todos, pero este tema ni se comentaba", explica. "Una vez pasado el shock inicial, todo siguió igual", añade. Y así continúa, en esta tranquila calle del barrio de Tenerías en Zaragoza que fue protagonista involuntaria de uno de los secuestros más sonados de los convulsos años 80 en España.