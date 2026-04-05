Aramón firma la mejor temporada de su historia rozando los 1,25 millones de esquiadores

El grupo Aramón ha cerrado este domingo la temporada de esquí 2025-2026 con el mejor balance de su historia al superar los 1.248.000 usuarios (medidos en días de esquí) en sus cinco estaciones (Formigal-Panticosa y Cerler, en el Pirineo oscense; Valdelinares y Javalambre, en las serranías de Teruel) y alcanzar las 128 jornadas de actividad. El holding aragonés de la nieve, participado por el Gobierno autonómico e Ibercaja, mejora así en torno a un 18% los registros de la campaña anterior, cuando contabilizó 1.056.000 esquiadores.

La compañía da por concluido un invierno “muy positivo” que, además de consolidar su crecimiento en afluencia, apunta a la mayor facturación de su historia. Aramón sitúa en 400 millones de euros el impacto económico generado en el territorio con su actividad, 50 millones más que en la temporada pasada, y reafirma su papel como uno de los principales motores económicos y turísticos de las comarcas de montaña.

La campaña arrancó de forma escalonada en las distintas estaciones del grupo. Formigal abrió el 29 de noviembre; Panticosa, el 5 de diciembre; Cerler y Valdelinares, el 6; y Javalambre, el 26 de diciembre. Esta última puso fin a la temporada el 22 de marzo, mientras que el resto de centros han permanecido activos hasta este 5 de abril.

El inicio del invierno volvió a depender en buena medida de la innivación artificial, decisiva sobre todo hasta el periodo de Reyes para garantizar la continuidad de la actividad. Aramón destaca que esta capacidad operativa ha sido posible gracias a la mayor inversión en nieve producida de su historia, con más de 40 millones de euros destinados a modernizar y ampliar sus sistemas. Con apoyo del Gobierno de Aragón, del Plan Pirineos y de los fondos FITE, el grupo ha instalado más de 1.000 nuevos cañones, ha puesto en marcha cuatro sistemas Snowfactory y ha construido tres balsas de almacenamiento hídrico.

Espesores de hasta cinco metros

A partir de enero, las nevadas cobraron protagonismo. Durante la temporada se han registrado más de 45 jornadas de nieve y espesores acumulados de hasta cinco metros, según el balance facilitado por la empresa. En paralelo, los equipos de montaña activaron distintos planes de intervención para el desencadenamiento preventivo de aludes, con más de 1.600 detonaciones en el conjunto de las estaciones.

Pese a que varios de esos episodios de fuertes nevadas coincidieron con fines de semana, Aramón ha logrado cerrar la campaña con una respuesta muy sólida por parte de los esquiadores. El dato mejora con claridad el del año pasado, cuando el grupo volvió entonces a rebasar la cota del millón de días de esquí tras un invierno especialmente favorable.

Otro de los pilares del ejercicio ha sido la diversificación de la oferta. El grupo asegura haber celebrado cerca de 300 eventos a lo largo de la temporada, entre competiciones deportivas, citas empresariales y propuestas musicales. En el ámbito deportivo se han programado cerca de medio centenar de pruebas, equivalentes a unos 100 días de competición, con presencia de eventos FIS, Campeonatos de España, citas inclusivas y pruebas infantiles.

El 'après-ski' gana impulso

La música ha seguido siendo uno de los elementos diferenciales de la campaña. Aramón cifra en cerca de 200 los eventos musicales celebrados bajo el paraguas de Marchica Experience, con diez escenarios repartidos entre sus estaciones. El grupo considera ya esta propuesta como uno de sus grandes reclamos, al combinar après-ski, gastronomía, ocio y programación musical en un formato de destino más amplio que el puramente deportivo.

Entre los hitos de mayor repercusión mediática del invierno figura la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año de Telecinco y Cuatro desde Formigal-Panticosa, así como la expansión de la marca Marchica mediante alianzas con festivales como Medusa, Zevra o Love The Twenties.

En paralelo, Aramón ha reforzado su estrategia de captación de nuevos públicos. Junto al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, el grupo ha impulsado una nueva edición del programa “Tu extraescolar favorita”, en el que han participado más de 300 centros educativos. A ello se han sumado paquetes familiares, promociones para jóvenes, programas de aprendizaje y ofertas como el 3x2 y el 5x3 en forfaits, que, según la compañía, han generado más de 35.000 días de esquí.

Reducción del consumo energético

En sostenibilidad, la empresa subraya que la modernización de instalaciones y la implantación de sistemas IoT han permitido reducir el consumo energético un 31%, con el consiguiente recorte de emisiones de CO2. A ello añade el uso de energía 100% renovable, autoconsumo solar, biocombustibles y medidas de economía circular vinculadas a la reducción de plásticos, el reciclaje y la conservación del entorno.

El impacto de la actividad va más allá de la explotación directa de las estaciones. Aramón sostiene que su actividad genera más de 13.000 empleos directos e indirectos y que su agencia de viajes ha mejorado un 14% sus resultados respecto a la campaña anterior. Además, los usuarios del Club Aramón han superado esta temporada los 10,5 millones de kilómetros esquiados.

El grupo considera que estos resultados confirman la solidez de un modelo basado en la diversificación, la experiencia de cliente y la reinversión en el territorio. En este sentido, la campaña también ha servido para conmemorar el 30 aniversario de Javalambre, una de las estaciones emblemáticas del sistema turolense.

“Los resultados de esta temporada demuestran que el modelo de Aramón es sólido y está preparado para el futuro. Apostar por la diversificación, por el territorio y por una experiencia de destino completa nos permite ser más resilientes y seguir generando valor económico y social en los valles”, ha señalado el presidente ejecutivo del grupo, Antonio Gericó.

Con el cierre de la campaña invernal, Aramón pone ya el foco en la actividad de verano y en su estrategia de desestacionalización, con la que busca consolidar sus estaciones como destinos turísticos activos durante todo el año.

Los buenos datos en Aramón quedan replicados en el resto de las estaciones de esquí de la comunidad. Es el caso de Candanchú, cuyo director general señala que estos meses han vivido una temporada de récord con gran afluencia de esquiadores. "Estamos ante unas cifras equiparables a las logradas en el año posterior a la pandemia", indica su director general, Álvaro Luna.

El responsable indica que los volúmenes de nieve se han mantenido constantes durante todas las semanas de apertura, con numerosas jornadas superando los 40 centímetros "Ojalá los próximos diez años se pudieran mantener estas condiciones", establece.

Este puente de Semana Santa ha sido especialmente concurrido en las pistas a pesar el viento que obligó a cerrar algunos dominios en las primeras jornadas. "Hemos tenido unos días con temperaturas espectaculares que han permitido el disfrute de los esquiadores, es mejor cerrar las puertas en estas condiciones que cuando están todas las pistas embarradas", celebra.