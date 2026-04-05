El área metropolitana de Zaragoza tiene espacio residencial para siete nuevos 'pueblos' de 5.000 habitantes

El área metropolitana de Zaragoza tiene una enorme bolsa de suelos residenciales, calificados como tal, que permitiría levantar desde cero, junto a seis municipios, hasta siete pueblos con capacidad para acoger a 5.000 nuevos vecinos cada uno, siendo esta cifra la media del censo del anillo zaragozano.

Así lo contabiliza el Ministerio de Vivienda en su último Sistema de Información Urbana (SIU), publicado recientemente y en el que se hace referencia a los sectores del país con espacio para acoger más de 1.000 hogares y un grado de edificación de los mismos menor al 70%. En concreto, estos seis términos municipales son los de La Joyosa, María de Huerva, Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego, La Puebla de Alfindén y Zuera, todos ellos en la Comarca Central. En total, caben 14.151 pisos, todos ellos pendientes de construirse al estar en entornos que ni siquiera están urbanizados.

Hay dos casos especialmente significativos, los que comparten el apellido que les da su relación directa con el río Gállego. Villanueva es, después de Zaragoza capital, la segunda localidad con un mayor número de viviendas previstas, 5.420 que se ubican en la Balsa Fornillé, a algo más de 5 kilómetros del pueblo y más cercano a El Zorongo zaragozano.

De hecho, si en algún momento se apostase por esta zona, colindaría directamente con esta última urbanización. Teniendo en cuenta que la media de residentes por hogar en España es de 2,5, esta nueva zona residencial podría acoger a más de 13.500 nuevos vecinos, casi el triple de la población total de Villanueva. Mientras, en San Mateo se llegaron a contemplar hasta 3.000 chalets en la zona de El Saboyal, lo que fue la fallida urbanización de Martina–Fadesa, un esqueleto símbolo de la crisis inmobiliaria del que se deshará pronto el municipio, ya que Amazon Web Services ubicará ahí su nuevo campus de centros de datos.

En La Joyosa, en el Malaño, se contemplaron en su día 1.711 viviendas que hubiesen permitido multiplicar por cuatro la población del municipio. Al sur de María de Huerva, por su parte, hay espacio para 1.104 pisos nuevos que le permitirían sumar un tercio más de su población actual. La Puebla de Alfindén agrupa por su parte una bolsa residencial, bajo la N–II y de camino a Alfajarín, donde hay previstos según el planeamiento 1.644 hogares, alguno de ellos construido de forma residual según el catastro. Por último, en el término municipal de Zuera, se podría ampliar la urbanización de Las Lomas del Gállego con 1.272 nuevos inmuebles.

Huesca y Sabiñánigo

En la provincia oscense, la capital tiene cuatro grandes sectores. Destaca especialmente Las Harineras, un proyecto urbanístico ya en desarrollo donde, según el SIU, había previstas 1.154 viviendas, aunque la idea pasa por levantar cerca de 1.300. Otra promoción importante está en el área de Capuchinas, con un plan parcial suspendido temporalmente hasta que la promotora lo subsane y que preveía más de 1.000 hogares (1.212 según el planeamiento).

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En el Camino Viejo de Cuarte hay contempladas otras 1.063 y junto a la urbanización de Padre Querbes, otras 1.738. Sabiñánigo es, a su vez, el otro término municipal con una gran bolsa de suelos para 1.033 inmuebles, en una parte ya alejada de la localidad consolidada, cerca del Gállego.