Atascos kilométricos en Lanave en una Operación Retorno "fluida" en el resto de Aragón

La normalidad y la "fluidez" en las carreteras es la tónica general en este Domingo de Resurrección que marca el final de la Semana Santa y los días festivos en Aragón. La Operación Retorno en las carreteras no ha provocado, por ahora, retenciones largas ni accidentes de tráfico en la comunidad autónoma, pero como casi cada domingo después de un puente festivo, la circulación se enlentece en el entorno de Lanave, fruto de las obras en la autovía y de la acumulación de vehículos que regresan después de disfrutar de estos días en el Pirineo aragonés.

Así lo constatan fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Aragón, que subrayaban la "total normalidad y fluidez" en toda la red viaria aragonesa, incluso en una jornada como hoy en la que se soporta un mayor tráfico del habitual.

El hecho de que este lunes de Pascua siga siendo festivo en algunas comunidades autónomas vecinas, como La Rioja, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Navarra, además del País Vasco y Castilla-La Mancha, hace que se trate de un regreso más escalonado que en otras ocasiones.

Con todo, los atascos en Lanave se han visto ya a primera hora de la tarde, pasadas las 14.00 horas, antes de lo habitual.

Tráfico alerta de la fatiga al volante

Entre las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico está prestar especial atención a las vías secundarias, donde se registra una mayor siniestralidad, y advierte de que las carreteras convencionales presentan un riesgo muy superior en algunos siniestros de tráfico más frecuentes, como las salidas de vía, que causan el 40% de las víctimas mortales. El año pasado, este tipo de vías registraron el 72% de los accidentes de este tipo, en los que perdieron la vida 349 personas.

El comportamiento del conductor es determinante, según la DGT, ya que en la mayoría de casos no intervienen otros vehículos: las distracciones y la velocidad excesiva están presentes en tres de cada cuatro salidas de vía y cuatro de cada diez conductores implicados dan positivo en alcohol. La DGT exige además a los conductores que estén muy atentos a los usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y motoristas, especialmente en entornos urbanos y en carreteras convencionales.

Por otro lado, Tráfico advierte de que en un periodo vacacional concentrado como la Semana Santa puede acumularse la fatiga al volante, tanto en desplazamientos largos como en los cortos, habitualmente asociados al ocio y más expuestos a relajar la atención.

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa acaba a las 24 horas de mañana lunes y hasta entonces hay previstos 9,9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera en todo el país, un 2,03 % más que los registrados el año pasado.

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Durante estos días, la DGT mantiene un amplio dispositivo con medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico y todos sus medios humanos y técnicos para controlar el respeto a las normas de circulación.