Cristo Resucitado y la Virgen se encuentran en la plaza del Pilar en un glorioso cierre de la Semana Santa de Zaragoza

Cristo ha resucitado. Y Zaragoza ha sido testigo. La procesión del Encuentro Glorioso ha llenado de júbilo las calles de la capital aragonesa hoy, Domingo de Resurrección, para poner el broche final a la Semana Santa. Junto a ella han marchado desde la plaza del Justicia cientos de fieles, que han celebrado la vuelta la vida de Jesucristo en su camino hacia El Pilar, donde han presenciado el emotivo encuentro entre la Virgen de la Esperanza y Jesucristo.

Sobre las 11.15 horas, los cofrades y hermanos del Cristo Resucitado (Real Hermandad del Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo) han salido de la iglesia Santa Isabel de Portugal al ritmo de tambores y bombos y con el tercerol azul claro reposado sobre el hombro izquierdo.

El resonar, cada vez más intenso, de los tambores y bombos, ha dado paso al toque de las cornetas y a la posterior aparición de talla de la Virgen de la Esperanza, que ha mostrado a una Virgen María adulta en actitud de caminar y en búsqueda de su hijo Jesús. La imagen ha sido recibida con un aplauso esperanzador.

«Está aquí. Resucitó, como dijo. Madre de la Esperanza y del Consuelo, en estos días te hemos acompañado en los momentos tristes de la muerte de tu hijo, y hemos dado testimonio, junto a ti, del mensaje de consuelo y de esperanza por las calles de Zaragoza. Hoy, Madre, lo que estaba escrito se hace realidad», han leído desde la cofradía del Cristo Resucitado ante la talla de la Virgen de la Esperanza. El mensaje ha ido seguido de un silencio sepulcral que el resonar de tambores y bombos ha roto a los pocos minutos.

El paso, transportado únicamente por hermanas como marca la tradición de la hermandad, ha portado las cuatro nuevas cartelas obra del escultor Víctor Carazo (la de la Advocación de la Esperanza, con una María embarazada junto al regazo de José; la de la Consolación de la Virgen a su hijo, este en el suelo tras haber tropezado; la que muestra a la Virgen de la Consolación y correa, entregándole este objeto a Santa Mónica, y el encuentro glorioso entre Cristo resucitado y su madre).

Con la cara descubierta, los cofrades han desfilado hacia la plaza del Pilar. De la basílica ha salido el paso de Cristo Resucitado, que ha mostrado la figura de Jesús con la mirada en alto. Tras el toque de las campanas, la imagen, tallada en abedul y con tonos de la madera natural, se ha reencontrado con la de la Virgen de la Esperanza mostrando ante zaragozanos y visitantes el Encuentro Glorioso. El momento fue saludado por el repique de campanas del Pilar y el exultante redoble de la reunión cara a cara entre madre e hijo, este ya resucitado.

El encuentro ha dado paso al rezo Regina cæli (reina del cielo) en honor a la Virgen a cargo del arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano. El Hermano Rector del Cristo Resucitado, Carlos Pardos, ha puesto voz al pregón de Pascua porque su escritor, el vicepresidente y delegado de recorridos de la Junta de Cofradías de Zaragoza, Pedro Elipe Puértolas, ha estado ausente por un problema de salud.

Con la gran noticia han llegado también las jotas, que han añadido ritmo a una mañana en la que el sol también ha sido protagonista. Los hermanos del Cristo Resucitado también portaron claveles blancos, en un símbolo de alegría y pureza para celebrar la resurrección.

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Tras el emotivo encuentro, la cofradía ha continuado su desfile por algunas de las calles más céntricas de Zaragoza hasta llegar al colegio San Agustín (Agustinos), en Camino de las Torres, sede de la hermandad.