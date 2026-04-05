La expansión pendiente en Zaragoza: la letra pequeña de las viviendas disponibles en la ciudad

Zaragoza tiene una enorme capacidad de expansión, auspiciada especialmente por la existencia de Arcosur, un joven y emergente barrio que fue el perfecto paradigma de la burbuja y el posterior crac inmobiliario y que, más de una década después, intenta retomar el pulso. En Arcosur hay contempladas 22.815 viviendas y las administraciones se han comprometido a completarlo en la próxima década, llegando a absorber un censo de 70.000 habitantes.

Por el momento, las estimaciones hablan de que en el barrio viven menos de 10.000, aunque en los dos próximos años llegarán entre 6.000 y 8.000 gracias a las nuevas promociones, muchas de ellas de VPO, una de las características que lo hacen diferencial. Otra es el bajo precio de sus suelos, lo que tiene un efecto indirecto, según expertos del sector, en la contención (relativa, eso sí), del precio de la vivienda en la capital aragonesa.

Y este es el principal ejemplo que recoge el último Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Vivienda, que analiza los sectores residenciales con capacidad para albergar más de 1.000 nuevas viviendas y que estén edificados en menos de un 70%.

Arcosur cumple a la perfección con ambos requisitos, aunque también ejemplifica el baile de cifras entre los datos ministeriales y la realidad actual. Tanto es así que el informe habla de 21.148 pisos, algo menos de los que realmente puede asumir el barrio. Asimismo, da muestra también de la letra pequeña de este documento, pues contabiliza el sector urbanizado al 100%. Algo que es real solo en parte, ya que, pese a que es cierto que las parcelas y las futuras calles están sectorizadas y delimitadas desde la primera década del siglo, la mayor parte de ellas siguen sin urbanizarse realmente. Es decir, sin asfalto, toma de agua y luz ni aceras, por resumirlo en términos más sencillos.

Otro de los grandes sectores que recoge el documento del ministerio (en total habla de siete en Zaragoza) son los antiguos suelos de Aceralia. Ahí la edificabilidad máxima que recoge el SIU es de 2.538 pisos, pero el convenio firmado por el ayuntamiento, la Sareb y Saica ha dejado el número final en 850, que esperan desarrollarse en los próximos años. Aunque, en volumen, el Barrio del AVE es el sector ubicado por número de viviendas entre Arcosur y Aceralia, con 3.396.

Nacido como respuesta urbana a la transformación de los viejos suelos ferroviarios, este distrito de nuevo cuño que cerrará la cicatriz entre La Almozara y Delicias también busca resurgir ahora, víctima antaño de la crisis financiera, que azotó con fuerza a la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad. En ese sentido, el Barrio del AVE está urbanizado solo en su parte este, desde la plaza sur de la estación Delicias hasta la plaza de la Ciudadanía, con la avenida Ciudad de Soria como eje principal. Queda pendiente otra de las grandes bolsas residenciales de Zaragoza, la trasera de Augusta, con capacidad para más de 2.000 viviendas, aunque la intención de ZAV es, en el medio plazo, aumentar la edificabilidad y permitir así la construcción de VPO.

De todos los ámbitos recogidos por el ministerio, el que más cerca está de ser una realidad palpable, al menos en su conjunto, es Parque Venecia 2, que espera a sus primeros vecinos en 2029 y tiene 1.115 viviendas previstas, tal y como recoge, en este caso con exactitud, el SIU del ministerio. En el punto contrario, todavía sin el visto bueno definitivo de Urbanismo, está el sector situado entre las avenidas Cataluña y La Jota. El planeamiento habla ahí de 1.480 pisos, aunque los promotores pretenden más de 1.600.

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La letra pequeña es fundamental para entender los dos últimos barrios. Por un lado, el entorno del Príncipe Felipe, donde Vivienda cifra los hogares previstos en 1.126, aunque serán 762. Pero, sobre todo, en el recinto de la Expo, otro de los sectores urbanizados al 100% y en el que el ministerio habla de 1.700 viviendas posibles. Pero el desarrollo preexistente de la zona, sobre todo en el lado donde están los cacahuetes, hace que esa cifra sea la más irreal de todas.