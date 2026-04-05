Los jóvenes de Zaragoza que sí creen en la Semana Santa: "No es solo tradición, sino fe"

La fe genera curiosidad en los jóvenes. Y eso les hace querer acompañar a Jesús en la pasión, muerte y resurrección. Vivir la Semana Santa desde dentro. Es, al menos, la percepción de Lucía Vilar, una chica de 22 años de Zaragoza que sale de mantilla en la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro y comparte cómo vive estos días de conmemoración cristiana.

«Los jóvenes estamos redescubriendo nuestra fe, nuestra relación con Dios de una forma mucha más personal y viva, y eso también nos lleva a participar en momentos importantes de la vida de Jesús», indica Vilar, que considera que «cuando uno se encuentra de verdad con Cristo le nace de forma natural el deseo de acompañarle en su pasión, muerte y resurrección».

Vilar tiene la percepción de que «cada vez se nota más la presencia de juventud tanto en procesiones como en otros actos religiosos relacionados con la Semana Santa» por, entre otros motivos, el auge de movimientos católicos como Hakuna o Effetá, un retiro «testimonial y experiencial» que ella realizó motivada por la curiosidad y con el objetivo de parar por un momento su vida y «entender el sentido» de la misma. «Siempre he sido católica, pero esa fe nunca la llegas a entender del todo si no vives algo que te una a ella», apunta.

La zaragozana considera que cada vez más jóvenes forman parte de movimientos católicos como los citados con el fin de «encontrar algo más profundo». «También muchos necesitan sentir que forman parte de algo», añade. A ambas cuestiones agrega un afán por conocer que, a su juicio, caracteriza a la juventud de la actualidad. «Esa curiosidad hace que queramos acercarnos a cosas que quizá antes no nos habíamos planteado», apunta.

Y ello se puede ver reflejado en una vivencia más profunda de la Semana Santa. La zaragozana opina que Hakuna o Effetá, entre otras acciones católicas, permiten a los jóvenes vivir la fe de forma «cercana». «La brindan como algo súper entendible», afirma, y añade: «Creo que hacen que la Semana Santa no se sienta como algo tan lejano, antiguo o tradicional, sino que la dan a entender como que algo que tiene que ver con nosotros», expresa.

Vilar explica que, a ella, hacer Effetá le unió a la iglesia y le permitió recibir cada vez más formación católica y entender mejor la Semana Santa. «Antes la veía de forma muy terrenal. Los tambores sonaban bien, los pasos eran bonitos, pero no tenía ese sentido», detalla.

De un tiempo a esta parte, la sensación es diferente. «Ahora acompaño a Jesús en cada momento de su entrega, en su sufrimiento pero también en la esperanza de la resurrección». Por eso, asegura que el auge de movimientos católicos llega por una comprensión de la celebración. «No es solo una cuestión de tradición, sino de fe. Los jóvenes no estamos simplemente yendo. Estamos respondiendo a una llamada mucho más profunda», defiende.

Noticias relacionadas

«Al final, la Semana Santa, una vez entendida, es vivir la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro señor Jesucristo. Es entender cómo Jesús murió por cada uno de nosotros y entregó todo por ti, por mí, por el de al lado», concluye.