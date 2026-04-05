Monzón se prepara para celebrar el Día de la Alegría, que reunirá a miles de romeros

La localidad oscense de Monzón celebra este 6 de abril, Lunes de Pascua, el Día de la Alegría, una romería que reúne a miles de asistentes en el cerro de Lascellas, donde se ubica la ermita dedicada a la Virgen de la Alegría. Una tradición que no tiene una fecha exacta de su inicio, pero si que se conoce la devoción que tenía Jaime I a la misma.

Durante las semanas previas desde el Ayuntamiento se han venido realizando distintos trabajos como el acondicionamiento del camino del romero o el aparcamiento donde se ha puesto zahorra y se ha habilitado un paso peatonal.

Mientras que desde la Asociación Virgen de la Alegría se ocupan todo el año de su mantenimiento y preparación para que el lunes luzca más bonita que nunca.

Como es habitual la jornada arranca a primera hora de la mañana, a las 8.00 horas, en zona de los deportes donde arranca el camino del romero. En ese punto, al margen del tradicional reparto de vino y magdalenas se entregan 1.500 sombreros de paja para que los romeros puedan protegerse del sol.

Reparto de longaniza y vino

Una vez en la explanada de la Cruz se hace el reparto de longaniza, roscón y vino y Aires Monegrinos realizan su actuación. Mientras el camino de acceso a la ermita es un hervidero de gente que sube y baja de la misma en la que tocan la campana y pasan por el camarín de la virgen.

También se mantiene la tradición entre los más jóvenes de hacer noche en el cerro. Antaño subían carrozas y carros engalanados tirados por caballos, que fueron sustituidos por tractores, aunque en la actualidad es muy escasa su presencia.

Una vez terminada la romería es tradición que los amigos y familias se reúnan en casas, torres o restaurantes a seguir con la celebración, ya que es un día muy especial para los montisonenses que siempre lo tienen marcado en rojo en su agenda anual, ya que es una jornada de convivencia, reencuentro y amistad.

La concejalía de Servicios ha organizado un servicio gratuito de autobuses de funcionará de 8 a 14 horas de forma continua con salidas y llegadas a la estación de autobuses. Además, las personas con problemas de movilidad podrán tomar los vehículos que subirán desde el cruce del camino y la carretera hasta la plazoleta de la Cruz.

El origen del culto se remonta al encuentro de la imagen por unos pastores que le dieron el nombre de La Alegría. La tradición habla de la profunda devoción de Jaime I a esta Virgen. De esta tradición, entre otros temas, tratan las vidrieras que adornan el santuario. En concreto, la de Jaime I.

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Preciosa también es la representación del Cantarero, famoso montisonense que destacó en la guerra de la independencia. También vale la pena apreciar la vidriera que narra la leyenda del carro despeñado, así como la vidriera del tesorero Bullón. Éste salvó la vida en una tormenta en el mar, gracias a la intercesión de la Virgen de la Alegría.