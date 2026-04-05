¿Cuáles fueron las primeras hamburgueserías de Zaragoza? Así llegó la comida rápida de moda a la ciudad

Si hay un producto que vive una época dorada en Zaragoza, ese son las hamburguesas. Nola Smoke, Madison Smash, Hype o 23Burguer son solo algunas de las hamburgueserías que han ganado renombre en la capital aragonesa en los últimos años. Lejos quedan aquellos tiempos en el que se asociaban con un plato ‘low cost’ típico de cadenas estadounidenses. En la actualidad, numerosos emprendedores locales se lanzan a abrir negocios que reinventan este emblema de la comida rápida con combinaciones innovadoras de ingredientes y una materia prima de calidad.

Al mismo tiempo, la hamburguesa se ha convertido en el eje central de eventos multitudinarios como The Champions Burguer, el festival ubicado en la Zona Expo hasta el 5 de abril. En su edición de abril de 2025, los zaragozanos devoraron más de 120.000 hamburguesas en poco más de una semana.

Por eso, aunque resulte difícil de creer, hubo una época en la que en Zaragoza no había ninguna hamburguesería. Tampoco es fácil imaginar un pasado lejano de este alimento, aunque es posible que lo tuviera: algunos historiadores sitúan su origen en la Antigua Roma. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando nació la idea de servir carne picada entre pan de la forma que conocemos. En 1921 nació en Estados Unidos la cadena White Castle, considerada la primera hamburguesería moderna. En los años 50, este tipo de negocio se expandió mundialmente gracias a franquicias como Burger King y McDonald’s.

El primer Burguer King llegó a Zaragoza en 1984 y McDonald 's lo hizo en 1989. Pero el amor de los zaragozanos por las hamburguesas se había consolidado décadas atrás. Es más, Zaragoza fue una de las ciudades pioneras de España en popularizar este alimento por intermediación de los militares estadounidenses destinados en la Base Aérea.

Bar Nevada, el primer restaurante que sirvió hamburguesas de Zaragoza. / Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza

El primer restaurante de Zaragoza que dominó la receta de este plato fue el Nevada. Mari y Manolo abrieron su heladería en la plaza San Francisco de Zaragoza en 1957. Por petición de los soldados norteamericanos, que cogían el autobús en la zona y aprovechaban para tomar un dulce allí, empezaron a servir hamburguesas. Uno de los cocineros de la Base les enseñó a prepararlas y también compartió con ellos la receta del ketchup, una salsa de tomate que aún no había llegado a la ciudad. Estas hamburguesas no eran idénticas a las originales, sino que se diferenciaban por su pan alargado en lugar de redondo.

Burguer Rubios y Hamburgo's

Con el paso del tiempo, surgieron otros puntos emblemáticos, como el puesto de hamburguesas y salchichas del pasaje Palafox. A partir de los años 70 y especialmente en los 80, este tipo de establecimientos se multiplicó por la ciudad. En 1974 abrió Dasbur y, poco después, Burger Rubio’s, la primera cadena local aragonesa que incluso organizó concursos de comer hamburguesas. Propiedad de Joaquín y José Antonio Rubio, también tuvo restaurantes en el paseo de la Independencia y en el Coso, en el mismo local en el que hoy en día encontramos un McDonalds.

Uno de los establecimientos de la cadena aragonesa de hamburguesas Hamburgo's. / Jaime Galindo

En los 80 nació otra cadena de hamburguesas, Hamburgo’s, propiedad de José Luis Rubio, fundador del CBZ (Club de Baloncesto de Zaragoza) y presidente mítico del CAI. Esta figura histórica del baloncesto aragonés contó hasta con cinco locales del Hamburgo’s además del Pub Basket ubicado en Francisco Vitoria. A diferencia de la creencia errónea de muchos zaragozanos, José Luis Rubio no tiene nada que ver con Burguer Rubio’s. Aunque su cadena coincidió en el tiempo con Burger Rubio’s, el expresidente del CAI ha aclarado varias veces que los restaurantes de Joaquín y José Antonio Rubio no tienen nada que ver con su persona más allá de su apellido común.

El interior de la hamburguesería Hamburgo's. / Jaime Galindo

Las hamburgueserías que desaparecieron y las que aún resisten

Otros zaragozanos aún recuerdan con nostalgia a Pokin's, una icónica hamburguesería de comida rápida estilo americano que abrió en el Paseo de las Damas de Zaragoza a principios de los años 80. Se convirtió en un lugar de referencia muy popular entre los jóvenes de la época, conocido por su ambiente y sus bandejas de comida.

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Ñam Ñam, Burger 80, McMillan, El Timple y Mostaza son otros nombres emblemáticos de hamburgueserías que abrieron sus puertas entre finales de los 80 y principios de los 90. De momento, El Timple y Mostaza han resistido el paso del tiempo y todavía suben la persiana cada día de sus locales Calle Santa Joaquina de Vedruna y Eduardo Dato, respectivamente. Por desgracia, otros restaurantes no pueden decir lo mismo. Ese es el caso de Burguer Paco, la icónica hamburguesería del centro de Zaragoza donde se podían degustar bocadillos y hamburguesas por poco más de 5 euros. Cerró por sorpresa en octubre de 2025 y recientemente se conoció que albergará un establecimiento de tacos franceses, la que parece ser la nueva comida de moda en Zaragoza.